Crolla un palazzo a Brooklyn, 2 morti e 19 feriti

La tragedia è avvenuta attorno alle 16 ora locale, le 22 in Svizzera. Il crollo è avvenuto vicino all'incrocio tra Bedford Avenue e Flatbush Avenue, nel quartiere di Flatbush. Le prime informazioni parlavano di un palazzo in costruzione. Invece, l'edificio collassato si trovava accanto ad un cantiere e dalle immagini diffuse sui media si possono vedere gli appartamenti senza una parete esposti all'aperto.

Secondo le forze dell'ordine in uno di questi abitava una famiglia di sei persone. Forse sono stati proprio i lavori nel cantiere a causare il crollo. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha chiesto su X ai cittadini di evitare la zona del crollo del palazzo a Brooklyn "per consentire ai soccorritori di operare" . "Sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza ai cittadini. Flatbush Avenue è chiusa al traffico nel tratto compreso tra Clarendon Road e Bedford Avenue", ha scritto il primo cittadini. "Vi invito a unirvi a me nel rivolgere un pensiero ai nostri concittadini e a tutti i membri di questa comunità".