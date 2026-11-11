Corsa mortale a Los Angeles: arrestato un 61enne

Secondo le prime informazioni, il veicolo è salito su un marciapiede nel quartiere di North Hollywood, travolgendo alcune bancarelle vicino a una stazione della metropolitana. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti e non è chiaro se il conducente sia salito intenzionalmente sul marciapiede.

Nell'incidente hanno perso la vita tre donne, mentre diverse altre persone sono state trasportate in ospedale, alcune con ferite gravi. Tra i feriti ci sarebbe anche il conducente dell'auto, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia al «Los Angeles Times».