Corsa mortale a Los Angeles: arrestato un 61enne
È sospettato di omicidio e guida sotto l'effetto di alcol o droghe
È sospettato di omicidio e guida sotto l'effetto di alcol o droghe
LOS ANGELES - Un uomo di 61 anni è stato arrestato dopo l'incidente mortale che ha causato tre vittime a Los Angeles. È sospettato di omicidio e guida sotto l'effetto di alcol o droghe, secondo quanto riferito da diversi media statunitensi che citano fonti della polizia. Inizialmente ricoverato in ospedale dopo l'incidente, l'uomo è stato successivamente arrestato.
Secondo le prime informazioni, il veicolo è salito su un marciapiede nel quartiere di North Hollywood, travolgendo alcune bancarelle vicino a una stazione della metropolitana. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti e non è chiaro se il conducente sia salito intenzionalmente sul marciapiede.
Nell'incidente hanno perso la vita tre donne, mentre diverse altre persone sono state trasportate in ospedale, alcune con ferite gravi. Tra i feriti ci sarebbe anche il conducente dell'auto, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia al «Los Angeles Times».