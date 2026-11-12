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Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti

I soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie mentre cresce il numero dei feriti, alcuni in condizioni critiche.
Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti
Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
di Redazione
Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti
I soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie mentre cresce il numero dei feriti, alcuni in condizioni critiche.

NEW YORK - Il bilancio delle vittime del crollo di un edificio residenziale a Brooklyn è salito ad almeno otto persone. Lo ha dichiarato il sindaco di New York Zohran Mamdani e lo riporta il New York Times.

I soccorritori continuano a setacciare le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Almeno 17 persone sono rimaste ferite, tra cui tre pompieri, ha riferito il sindaco. Alcuni dei feriti versano in condizioni critiche, ha reso noto il Dipartimento dei vigili del fuoco in un comunicato.

L'emittente locale ABC7 New York riferisce che tra le persone coinvolte figurano anche sette bambini e che una donna al sesto mese di gravidanza è stata estratta viva dalle macerie. Il precedente bilancio diffuso dai vigili del fuoco indicava quattro feriti in condizioni critiche.

Circa 250 soccorritori sono stati mobilitati per cercare eventuali altre persone intrappolate. L'edificio è crollato all'interno di un vicino cantiere, dove erano in corso lavori di scavo. Le cause del cedimento sono ancora oggetto di indagine.

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