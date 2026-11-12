Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti

L'emittente locale ABC7 New York riferisce che tra le persone coinvolte figurano anche sette bambini e che una donna al sesto mese di gravidanza è stata estratta viva dalle macerie. Il precedente bilancio diffuso dai vigili del fuoco indicava quattro feriti in condizioni critiche.

Circa 250 soccorritori sono stati mobilitati per cercare eventuali altre persone intrappolate. L'edificio è crollato all'interno di un vicino cantiere, dove erano in corso lavori di scavo. Le cause del cedimento sono ancora oggetto di indagine.