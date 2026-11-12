Greta Thunberg alla COP31: «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso»
L'attivista svedese attacca i leader mondiali riuniti in Turchia: «Sono completamente scollegati dalla realtà»
ADALIA - «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso. E sappiamo da chi!». Greta Thunberg torna a far sentire la propria voce a una conferenza mondiale sul clima. Intervenuta alla COP31 di Adalia, in Turchia, la 23enne attivista svedese e fondatrice di Fridays for Future ha duramente criticato i leader mondiali, accusandoli di ignorare le vittime della crisi climatica.
Davanti alla stampa internazionale, Thunberg ha definito i potenti riuniti al vertice delle Nazioni Unite «completamente scollegati dalla realtà». «Mentre parliamo qui, si perdono vite, ecosistemi e specie di valore inestimabile che non riavremo mai indietro», ha dichiarato. La sua presenza alla conferenza rappresenta un fatto insolito: nel 2021, durante la COP26 di Glasgow, aveva abbandonato anticipatamente la città senza nemmeno entrare nell'area del vertice, liquidando i negoziati con il celebre «bla, bla, bla». Negli ultimi anni, l'attivista si è dedicata soprattutto alle proteste a sostegno della Palestina.
«Nessuno verrà a salvarci»
Thunberg ha esortato a chiamare alle proprie responsabilità governi e aziende che contribuiscono al riscaldamento globale, invitando a opporsi alle loro politiche. «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso. E sappiamo da chi!», ha affermato, sottolineando come spesso coloro che si presentano come parte della soluzione siano gli stessi responsabili della crisi. «Ma nessuno verrà a salvarci», ha avvertito.
Secondo l'attivista, di fronte alle minacce ai diritti umani da parte di Stati e istituzioni, resistere diventa un dovere. Thunberg ha inoltre ribadito che la crisi climatica è soprattutto una questione di giustizia: a subirne le conseguenze più rapide e devastanti sono infatti le popolazioni che hanno contribuito meno al riscaldamento globale.
Al suo fianco erano presenti attivisti e rappresentanti di comunità colpite dalla crisi climatica, provenienti da diverse regioni del mondo. Tra loro Rikki Dank, appartenente al popolo indigeno Wakaya, in Australia, che ha denunciato la distruzione e la contaminazione del territorio tradizionale della sua comunità a causa delle attività di fracking petrolifero.
Dank si è rivolta direttamente al primo ministro australiano Anthony Albanese, intervenuto alla COP31 il giorno precedente. «Dovrebbe smettere di parlare e ascoltare quando diciamo no all'avvelenamento della nostra acqua potabile e dei nostri luoghi sacri», ha dichiarato. E ha aggiunto: «Dovrebbe tacere e ascoltare quando il popolo australiano dice no a nuovi progetti di carbone, gas e petrolio!».