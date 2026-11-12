Greta Thunberg alla COP31: «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso»

«Nessuno verrà a salvarci»

Thunberg ha esortato a chiamare alle proprie responsabilità governi e aziende che contribuiscono al riscaldamento globale, invitando a opporsi alle loro politiche. «Il pianeta non sta morendo, viene ucciso. E sappiamo da chi!», ha affermato, sottolineando come spesso coloro che si presentano come parte della soluzione siano gli stessi responsabili della crisi. «Ma nessuno verrà a salvarci», ha avvertito.

Secondo l'attivista, di fronte alle minacce ai diritti umani da parte di Stati e istituzioni, resistere diventa un dovere. Thunberg ha inoltre ribadito che la crisi climatica è soprattutto una questione di giustizia: a subirne le conseguenze più rapide e devastanti sono infatti le popolazioni che hanno contribuito meno al riscaldamento globale.