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Washington, il killer si è sparato

La polizia irrompe nell'appartamento dopo lunghi negoziati e trova l'uomo ferito da un colpo auto inflitto.
Washington, il killer si è sparato
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Washington, il killer si è sparato
La polizia irrompe nell'appartamento dopo lunghi negoziati e trova l'uomo ferito da un colpo auto inflitto.

WASHINGTON - Dopo oltre un'ora di negoziati la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento in cui si era barricato l'uomo che ha aperto il fuoco in una palestra a Washington. Lo riferisce la Cnn. Gli agenti hanno udito un colpo di arma da fuoco, sono entrati e hanno trovato il killer che si era sparato un colpo.

La polizia di Washington ha poi confermato in una conferenza stampa che una delle cinque persone precedentemente colpite nel centro di Washington è morta.

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Sparatoria in centro a Washington: più persone colpite

Il bilancio complessivo: 5 persone colpite di cui una mortalmente, si è poi suicidato il killer
Sempre secondo quanto riferito dalla polizia, complessivamente una persona è stata uccisa all’interno di una palestra (dove tutto è cominciato), un'altra sarebbe in pericolo di vita e altre tre sarebbero rimaste ferite. Secondo Cnn, anche il killer sarebbe infine morto dopo essersi sparato. Quanto al movente - ancora tutto da riconfermare -, porebbe essere legato a una disputa condominiale, questo secondo le agenzie stampa Usa.

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