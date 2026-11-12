Terminato l'incontro tra Putin e gli emissari di Trump
Il presidente russo ha ribadito le sue intransigenti rivendicazioni territoriali
MOSCA - L'incontro tra i negoziatori statunitensi e il capo del Cremlino Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina si è concluso, riferiscono i media russi. Secondo l'agenzia di stampa Interfax, è durato circa due ore e mezza.
L'inviato speciale Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump, erano arrivati nella capitale russa mercoledì, dopo i colloqui diretti tra Mosca e Kiev mediati da Washington ad Abu Dhabi. Da lì contano poi di volare a Dublino per informare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli europei.
Al Cremlino Putin ha ribadito le sue intransigenti rivendicazioni territoriali: per la Russia esiste una sola linea di confine possibile con l'Ucraina, quella della frontiera esterna ufficiale russa. Un confine che, nella concezione del presidente, comprende anche i territori ucraini annessi da Mosca.
Putin ha inoltre proposto un'azione umanitaria per la città di Kostiantynivka, nel Donbass, per evacuare i civili come avvenuto di recente a Oleshky, centro sulla linea del fronte occupato dai russi. Kiev ha però respinto la proposta. Se Oleshky, nel sud della regione di Kherson, è chiaramente sotto controllo russo, la situazione a Kostiantynivka è meno netta.
Nel corso dell'incontro Kushner ha poi sollevato la questione della partecipazione degli europei ai negoziati per mettere fine alla guerra d'aggressione russa, che dura da oltre quattro anni e mezzo.