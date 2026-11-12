Stati Uniti
Il titolo Nvidia crolla dopo le dimissioni del CEO Huang
Testo Caratteri Azioni La brusca uscita del CEO scuote l'intero settore tecnologico, trascinando al ribasso anche altre aziende quotate.
Afp
Fonte Awp Sda Dpa
Il titolo Nvidia crolla dopo le dimissioni del CEO Huang
Testo Caratteri Azioni La brusca uscita del CEO scuote l'intero settore tecnologico, trascinando al ribasso anche altre aziende quotate.
NEW YORK - Le dimissioni del CEO Jensen Huang hanno fatto crollare il titolo di Nvidia a Wall Street. All'apertura delle contrattazioni, le azioni del produttore statunitense di chip hanno perso il 13,4%.
La notizia ha trascinato al ribasso anche altri titoli tecnologici, tra cui Coreweave (-13%), Sandisk (-8,2%) e Seagate (-5,6%).
Huang, da lungo tempo alla guida di Nvidia, ha lasciato l'incarico in seguito a una relazione con una persona sospettata di essere una spia cinese, come comunicato dal gruppo statunitense.
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