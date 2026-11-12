ITALIA
È morto Toni Capuozzo
Il celebre giornalista e inviato di guerra aveva 77 anni
IMAGO / Independent Photo Agency Int.
Fonte Media italiani
È morto Toni Capuozzo
Il celebre giornalista e inviato di guerra aveva 77 anni
ROMA - Toni Capuozzo, storica firma del giornalismo italiano, è morto all'età di 77 anni. Nato nel 1948, solo poche settimane fa aveva dichiarato di avere un tumore e che avrebbe provato ad affrontarlo.
Giornalista dal 1979, ha debuttato su Lotta Continua passando poi a Panorama. Ha seguito svariati conflitti internazionali: dall'ex Jugoslavia al Medio Oriente, dall'Afghanistan alla Somalia. Approdato a Mediaset a inizio anni 2000, ha condotto e scritto il programma "Terra!" per oltre 15 anni.
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