Allarmi bomba nelle scuole: le mail partivano dalle Filippine
Gli investigatori ipotizzano l’uso di phishing e credenziali rubate per l’invio delle minacce.
Gli investigatori ipotizzano l’uso di phishing e credenziali rubate per l’invio delle minacce.
ROMA - Sono partite da un indirizzo di posta elettronica compromesso riconducibile a una insegnante di Davao nelle Filippine, alcune delle mail con falsi allarmi bomba recapitate oggi a circa 1800 scuole italiane. È quanto emergerebbe dai primi accertamenti. Il dominio deped.gov.ph rimanda al Dipartimento dell'Istruzione del governo filippino. Altri messaggi sarebbero partiti da un dominio violato di una scuola di Batangas City, sempre nelle Filippine.
Come già avvenuto ieri - in quel caso l'indirizzo mail era quello di una studentessa taiwanese - chi c'è dietro la tastiera potrebbe aver sfruttato quegli indirizzi per entrare con un sistema di phishing all'interno di un data base con la lista delle scuole italiane da inserire nell'allarme bomba o aver sfruttato le potenzialità dell'intelligenza artificiale.
Non si esclude che dietro quei profili possano celarsi gruppi che hanno acquistato credenziali governative o accessi già rubati sul dark web, dove esiste un fiorente traffico.