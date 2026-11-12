Allarmi bomba nelle scuole: le mail partivano dalle Filippine

ROMA - Sono partite da un indirizzo di posta elettronica compromesso riconducibile a una insegnante di Davao nelle Filippine, alcune delle mail con falsi allarmi bomba recapitate oggi a circa 1800 scuole italiane. È quanto emergerebbe dai primi accertamenti. Il dominio deped.gov.ph rimanda al Dipartimento dell'Istruzione del governo filippino. Altri messaggi sarebbero partiti da un dominio violato di una scuola di Batangas City, sempre nelle Filippine.