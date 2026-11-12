Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»

HELSINKI - Le autorità finlandesi hanno affermato che una nave da guerra russa è stata attaccata nel Golfo di Finlandia mercoledì, sebbene si sappia ancora poco sull'attacco. Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha dichiarato di aver preso di mira la nave Naro-Fominsk nell'ambito di una più ampia operazione con droni contro il deposito di petrolio russo di Ust-Luga, sulla costa baltica. Lo scrive la Bbc.