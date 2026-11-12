GUERRA IN UCRAINA
Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»
Sarebbe la prima volta di un attacco in un'area marina aperta al traffico civile
IMAGO / ITAR-TASS
Fonte Ats Ans
Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»
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Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»
Sarebbe la prima volta di un attacco in un'area marina aperta al traffico civile
Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»
Sarebbe la prima volta di un attacco in un'area marina aperta al traffico civile
HELSINKI - Le autorità finlandesi hanno affermato che una nave da guerra russa è stata attaccata nel Golfo di Finlandia mercoledì, sebbene si sappia ancora poco sull'attacco. Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha dichiarato di aver preso di mira la nave Naro-Fominsk nell'ambito di una più ampia operazione con droni contro il deposito di petrolio russo di Ust-Luga, sulla costa baltica. Lo scrive la Bbc.
L'attacco, che si ritiene sia il primo caso in cui droni ucraini abbiano colpito una nave russa in un'area del Mar Baltico aperta al traffico marittimo civile, ha sollevato interrogativi sulla possibilità che l'Ucraina possa estendere i suoi attacchi.
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