Cerca e trova immobili
Segnalaci
CINA

Il caso Huang domina i social cinesi, tra solidarietà e sospetti geopolitici

Le discussioni sulle dimissioni di Jensen Huang si intrecciano con timori di manipolazione internazionale e riflessioni sul ruolo della tecnologia nella rivalità tra Cina e Stati Uniti.
Il caso Huang domina i social cinesi, tra solidarietà e sospetti geopolitici
IMAGO / Aton Chile
Fonte Ats Ans
di Redazione
Il caso Huang domina i social cinesi, tra solidarietà e sospetti geopolitici
Le discussioni sulle dimissioni di Jensen Huang si intrecciano con timori di manipolazione internazionale e riflessioni sul ruolo della tecnologia nella rivalità tra Cina e Stati Uniti.

PECHINO - La vicenda di Jensen Huang, fondatore e ormai ex amministratore delegato di Nvidia, ha dominato per tutta la settimana le discussioni sui social network cinesi, suscitando reazioni contrastanti tra solidarietà, rammarico e teorie geopolitiche. Lo racconta la Cnn, sottolineando la popolarità di cui il miliardario gode in Cina, anche grazie alle sue precedenti visite a Pechino, durante le quali era diventato virale per aver assaggiato cibo di strada.

Le dimissioni di Huang, annunciate giovedì dopo le rivelazioni su presunte relazioni extraconiugali, tra cui una con Alice Huang, dirigente di una società tecnologica sospettata dagli apparati statunitensi di essere legata all'intelligence cinese, hanno alimentato un acceso dibattito online. Diversi utenti hanno espresso solidarietà al fondatore di Nvidia, sottolineando quanto rapidamente possa cambiare il destino di una persona dopo decenni di successi. Altri hanno interpretato lo scandalo in chiave geopolitica, sostenendo che le accuse possano essere funzionali a rallentare lo sviluppo tecnologico della Cina nella competizione con gli Stati Uniti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
huangjensensolidarietà
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
23 ore
28
49

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
1 gior
9
55

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
2 gior
158
223

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
13 ore

Ragazza di 19 anni investita

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
35
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
2 gior
76

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
28

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
1 gior
69
57

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
2 ore
33
35

Ragazzo invalido nei pasticci

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
5
53

San Martino «sei una figata»

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
21 ore
43
43

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
15 ore
19
27

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
17 ore
19
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
1 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
1 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Nessuna combine, ma...»

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
2 gior
38
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
2 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
1 gior
1
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
21

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
1 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
1 gior
5
35

La nuova vita di Dario Bürgler

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
19 ore

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
2 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
18 ore

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
1 gior
2
24

Lugano accende il Natale

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
18 ore
48
122

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
18 ore
8
35

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
2 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
11 ore
7
11

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
4 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
2 gior
5
26

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
141
243

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
20 ore
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
1 gior
13
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
12 ore
14
53

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Chip Nvidia, il Senato convoca Lutnick e l'ex CEO Huang
LIVE
STATI UNITI
1 ora
3

Chip Nvidia, il Senato convoca Lutnick e l'ex CEO Huang

«Giovani, pensate ai vostri sogni»
LIVE
PERÙ
2 ore
1

«Giovani, pensate ai vostri sogni»

Anche l'Europa al prossimo round negoziale
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 ore
5
14

Anche l'Europa al prossimo round negoziale

Il killer di Washington: un medico con l'ossessione per topi e muffa
LIVE
STATI UNITI
9 ore
3

Il killer di Washington: un medico con l'ossessione per topi e muffa

Paura a Ventimiglia: salvate 19 persone bloccate dal fiume in piena
LIVE
ITALIA
10 ore

Paura a Ventimiglia: salvate 19 persone bloccate dal fiume in piena

Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
10 ore
3
41

Helsinki: «Nave da guerra russa colpita da droni ucraini nel Mar Baltico»

Nvidia chiude in picchiata
LIVE
STATI UNITI
10 ore
3

Nvidia chiude in picchiata

80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino
LIVE
ITALIA
11 ore
2

80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino

Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime
LIVE
STATI UNITI
13 ore
1

Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime

Papa Leone XIV a Lima: «Basta machismo»
LIVE
PERÙ
14 ore
1
11

Papa Leone XIV a Lima: «Basta machismo»