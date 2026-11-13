Il caso Huang domina i social cinesi, tra solidarietà e sospetti geopolitici
Le discussioni sulle dimissioni di Jensen Huang si intrecciano con timori di manipolazione internazionale e riflessioni sul ruolo della tecnologia nella rivalità tra Cina e Stati Uniti.
PECHINO - La vicenda di Jensen Huang, fondatore e ormai ex amministratore delegato di Nvidia, ha dominato per tutta la settimana le discussioni sui social network cinesi, suscitando reazioni contrastanti tra solidarietà, rammarico e teorie geopolitiche. Lo racconta la Cnn, sottolineando la popolarità di cui il miliardario gode in Cina, anche grazie alle sue precedenti visite a Pechino, durante le quali era diventato virale per aver assaggiato cibo di strada.
Le dimissioni di Huang, annunciate giovedì dopo le rivelazioni su presunte relazioni extraconiugali, tra cui una con Alice Huang, dirigente di una società tecnologica sospettata dagli apparati statunitensi di essere legata all'intelligence cinese, hanno alimentato un acceso dibattito online. Diversi utenti hanno espresso solidarietà al fondatore di Nvidia, sottolineando quanto rapidamente possa cambiare il destino di una persona dopo decenni di successi. Altri hanno interpretato lo scandalo in chiave geopolitica, sostenendo che le accuse possano essere funzionali a rallentare lo sviluppo tecnologico della Cina nella competizione con gli Stati Uniti.