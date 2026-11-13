Il caso Huang domina i social cinesi, tra solidarietà e sospetti geopolitici

PECHINO - La vicenda di Jensen Huang, fondatore e ormai ex amministratore delegato di Nvidia, ha dominato per tutta la settimana le discussioni sui social network cinesi, suscitando reazioni contrastanti tra solidarietà, rammarico e teorie geopolitiche. Lo racconta la Cnn, sottolineando la popolarità di cui il miliardario gode in Cina, anche grazie alle sue precedenti visite a Pechino, durante le quali era diventato virale per aver assaggiato cibo di strada.