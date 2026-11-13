Anche l'Europa al prossimo round negoziale

"Un accordo è impossibile senza gli europei al tavolo dei negoziati", ha aggiunto dal canto suo Kushner. Lo stesso inviato, citato dalla Tass, ha rilevato che vi sono "progressi significativi" per la risoluzione della questione ucraina.

Prima del faccia a faccia con gli americani, nella capitale irlandese Zelensky ha incontrato gli sherpa del formato E4 - Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia - più la Polonia e i rappresentanti della Commissione e del Consiglio Ue.