Anche l'Europa al prossimo round negoziale
Zelensky ha salutato "i passi avanti" emersi dopo i colloqui di Abu Dhabi e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca.
DUBLINO - "Gli europei si uniranno al tavolo" al prossimo round negoziale. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un breve punto stampa con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner dopo l'incontro avvenuto ieri sera a Dublino.
Zelensky ha salutato "i passi avanti" emersi dopo i colloqui di Abu Dhabi e il viaggio di Witkoff e Kushner a Mosca e ha ricordato che lo scambio di prigionieri concordato "sarà il più grande mai realizzato".
"Un accordo è impossibile senza gli europei al tavolo dei negoziati", ha aggiunto dal canto suo Kushner. Lo stesso inviato, citato dalla Tass, ha rilevato che vi sono "progressi significativi" per la risoluzione della questione ucraina.
Prima del faccia a faccia con gli americani, nella capitale irlandese Zelensky ha incontrato gli sherpa del formato E4 - Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia - più la Polonia e i rappresentanti della Commissione e del Consiglio Ue.
Anche Witkoff e Kushner, a quanto apprende l'agenzia italiana Ansa, si sono intrattenuti bilateralmente con gli sherpa delle istituzioni Ue e dei Paesi dell'E4. L'incontro sarebbe stato "produttivo" ed è servito per fare il punto sui prossimi round negoziali, con l'obiettivo che passino da un formato "trilaterale" (Usa, Russia, Ucraina) a un formato "multilaterale, con la partecipazione appunto del Vecchio Continente. Il prossimo round è previsto poco dopo il vertice dei Volenterosi del 19 novembre.