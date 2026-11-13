I giovani pronti per lo sciopero di Bellinzona: «Soldi alla scuola, non alla guerra»
Venerdì 20 novembre un corteo attraverserà la capitale. Si chiedono più investimenti nella formazione, nella sanità e nella protezione sociale.
Venerdì 20 novembre un corteo attraverserà la capitale. Si chiedono più investimenti nella formazione, nella sanità e nella protezione sociale.
BELLINZONA - Una mobilitazione contro l'austerità e la militarizzazione, per chiedere maggiori investimenti nella formazione, nella sanità, nella protezione sociale e nella lotta alla crisi climatica.
Venerdì 20 novembre le organizzazioni giovanili e studentesche scenderanno in piazza a Bellinzona, con un corteo che partirà alle 15 dalla stazione e attraverserà il centro fino a Piazza della Foca. L'iniziativa è stata presentata oggi, venerdì 13 novembre, durante una conferenza stampa.
La protesta si inserisce in una mobilitazione internazionale per il diritto delle nuove generazioni a costruirsi una vita autonoma e a partecipare alle decisioni sul proprio futuro. Al centro, le difficoltà economiche dei giovani, la precarietà lavorativa, l'accesso agli alloggi e agli studi, ma anche le scelte politiche sulla spesa pubblica e la difesa.
«La disuguaglianza investe il funzionamento stesso della democrazia», osserva Yannick Demaria, della Gioventù Socialista (GISO), sottolineando come la concentrazione della ricchezza possa influenzare le priorità politiche. Per gli organizzatori, le difficoltà economiche dei giovani sono strettamente legate alla distribuzione del potere decisionale.
«Soldi alla scuola, non alla guerra»
Uno dei principali bersagli della mobilitazione è l'aumento delle risorse destinate al riarmo, contestato dalle organizzazioni studentesche mentre, sostengono, alla popolazione vengono richiesti sacrifici che rischiano di indebolire i servizi pubblici.
«Soldi alla scuola, non alla guerra!» è lo slogan rilanciato da Francesco Helbling, del Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti (SISA). La richiesta è di investire maggiormente nella formazione, nella sanità, nella protezione sociale, negli alloggi e nella tutela del clima.
Emily Charpié, intervenuta a nome degli studenti del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA), richiama le necessità degli istituti scolastici, che chiedono «strutture adeguate, investimenti in un'istruzione accessibile e di qualità».
Salvatore Pace (SCC) invita invece a riflettere sulle tensioni internazionali che precedettero la Prima guerra mondiale, collegandole al dibattito sul riarmo. «La storia non si ripete necessariamente, ma ci invita a riflettere», sottolinea.
Nel mirino anche la revisione della legge sul materiale bellico
La mobilitazione riguarda anche le esportazioni di armamenti. Leo Dennler, del Liceo di Mendrisio, critica la revisione della legge sul materiale bellico, sulla quale è prevista una votazione il 29 novembre.
«È una scelta che favorisce l'industria bellica e indebolisce la neutralità del nostro Paese», sostiene Dennler, contrario alla modifica legislativa.
Per i promotori, la sicurezza dovrebbe andare oltre la dimensione militare e comprendere condizioni di vita dignitose, protezione dell'ambiente e prevenzione dei conflitti.
Saverio Bozzini (GV) sostiene che la sicurezza si costruisca «investendo nella cura delle persone e dei territori, nella giustizia sociale, nella prevenzione dei conflitti e nella tutela degli ecosistemi».
Sulla stessa linea Adam Barbato (GC), che auspica «una Svizzera che preferisca gli uffici diplomatici alle caserme militari», puntando a una politica estera indipendente dai diktat della NATO e dell'UE.
Assemblee e attività nei licei ticinesi
La manifestazione sarà preceduta da iniziative nelle scuole del Cantone. Assemblee e discussioni permetteranno agli studenti di confrontarsi sui temi della mobilitazione e sulle condizioni dei propri istituti.
Al Liceo di Mendrisio è prevista la discussione di una risoluzione contro il riarmo e la militarizzazione della scuola pubblica durante l'assemblea degli allievi.
Al Liceo di Bellinzona si terrà un'assemblea mattutina. Alyssa De Micheli ribadisce la volontà degli studenti di partecipare alle decisioni che li riguardano: «non vogliamo essere una generazione chiamata ad adattarsi alle scelte altrui».
Anche al Liceo di Locarno sono previste assemblee. L'obiettivo, spiega Simone Ferrone, è offrire agli studenti «strumenti di informazione e spunti di riflessione, favorendo un confronto aperto e plurale».
Al Liceo di Lugano 2 si discuterà anche della mancanza di spazi di socialità e delle condizioni delle infrastrutture. Gli studenti organizzeranno una mattinata all'esterno dell'istituto, con cartelloni, discussioni e musica.
«Siamo determinati a prenderci anche il presente, non solo il futuro», afferma Remy Ranvoisy, riassumendo le rivendicazioni degli studenti.
Il programma
Il ritrovo è previsto venerdì 20 novembre, dalle 12.30, nel piazzale della stazione di Bellinzona, dove sarà offerta pasta al pomodoro. Seguiranno la preparazione dei cartelloni e i primi interventi.
Alle 15 partirà il corteo, che attraverserà il centro fino a Piazza della Foca. Qui, alle 17, sono previsti altri discorsi, seguiti dalla musica.
L'invito è rivolto a studenti, apprendisti, giovani lavoratori e a chiunque condivida le rivendicazioni della mobilitazione.