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Lugano Next, il Municipio chiarisce: «Non interveniamo nelle singole decisioni»

Il nuovo assetto solleva interrogativi sul controllo pubblico e sui rischi finanziari legati agli investimenti immobiliari: la risposta della Città
Lugano Next, il Municipio chiarisce: «Non interveniamo nelle singole decisioni»
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di Cronaca Ticino
Lugano Next, il Municipio chiarisce: «Non interveniamo nelle singole decisioni»
Il nuovo assetto solleva interrogativi sul controllo pubblico e sui rischi finanziari legati agli investimenti immobiliari: la risposta della Città

LUGANO - Da AIL Servizi a Lugano Next, da società di servizi a holding con un ramo immobiliare. Una trasformazione che ha sollevato interrogativi sul ruolo della Città e sui rischi per le finanze pubbliche. Nella risposta all'interrogazione di Carola Barchi (PLR-PVL), il Municipio chiarisce alcuni aspetti.

La riorganizzazione, approvata dal Municipio nel maggio 2025 e concretizzata a giugno, ha portato alla nascita di Lugano Next SA, holding che controlla Multi Next SA, attiva nei servizi, e Pro Next SA, nel settore immobiliare.

«Non interveniamo nelle singole decisioni»
Il Municipio, in qualità di azionista, «non interviene nella gestione operativa quotidiana né nelle singole decisioni imprenditoriali». Il suo compito è definire gli indirizzi generali e tutelare gli interessi della Città. L'Esecutivo precisa inoltre che «la gestione strategica della società anonima non è di competenza diretta del Municipio».

LUGANO
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Via Peri, possibili altri investimenti immobiliari
Il principale investimento immobiliare riguarda via Peri. Nel maggio 2026 Pro Next ha acquisito due stabili, mentre AIL SA è subentrata nel diritto di compera per altri tre, inizialmente sottoscritto da AIL Servizi nel dicembre 2024.

Lo statuto consente ulteriori operazioni immobiliari, da valutare secondo la loro «sostenibilità economica, dei rischi finanziari e della coerenza con gli interessi della Città».

Pro Next potrebbe inoltre contribuire all'offerta di abitazioni a pigione moderata, compatibilmente con la politica abitativa comunale e le condizioni economiche.

Mezzo milione di dividendi all'anno
Tra il 2015 e il 2025 AIL Servizi ha versato alla Città 500'000 franchi annui di dividendi. Per il 2026, invece, «allo stato attuale, non è previsto alcun versamento di dividendi».

Nei consuntivi 2025 la partecipazione in Lugano Next è iscritta per un milione di franchi. Non è stata decisa alcuna vendita, neppure parziale: il capitale resta interamente pubblico.

Pro Next dispone di un capitale azionario di 100'000 franchi e può finanziare investimenti tramite prestiti e ipoteche. In caso di insolvenza risponderebbe, in linea di principio, con il proprio patrimonio, senza un obbligo automatico per il Comune di coprirne i debiti. Restano possibili rischi legati al capitale investito e a eventuali garanzie.

La trasparenza e l'interesse pubblico
Il Municipio riconosce l'importanza della trasparenza, pur richiamando i vincoli della riservatezza commerciale.

La partecipazione pubblica, precisa, non risponde soltanto a obiettivi economici, ma anche al controllo di attività strategiche e al perseguimento dell'interesse collettivo. «La partecipazione deve però essere giustificata da un interesse pubblico e deve essere esercitata nel rispetto delle competenze dell'ente e delle norme applicabili».

Restano senza risposta due domande su via Peri: AIL SA è subentrata alle stesse condizioni contrattuali? Lugano Next o le controllate hanno realizzato una plusvalenza cedendo il diritto di compera? Il Municipio afferma di «non essere stato coinvolto direttamente» in queste operazioni.

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