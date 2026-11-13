Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
Un milite del Canton Glarona è stato fermato alla frontiera con la Germania: aveva lasciato l'arma nell'auto. Scattato il procedimento penale
COSTANZA - Una cena in Germania, una breve gita oltreconfine e un dettaglio decisamente fuori posto nel bagagliaio: un fucile d'assalto. È finita con il sequestro dell'arma e un procedimento penale la serata di un cittadino del Canton Glarona, fermato nei giorni scorsi alla frontiera tra Kreuzlingen e Costanza.
Il fucile d'assalto nel bagagliaio
Il protagonista della vicenda è un milite svizzero poco più che trentenne, che si stava recando nella città tedesca insieme alla sua compagna. Durante un controllo doganale, gli agenti hanno però fatto una scoperta inattesa: nell'auto c'era un fucile d'assalto SIG.
«Una dimenticanza»
Interrogato dai funzionari, l'uomo avrebbe spiegato di aver semplicemente dimenticato l'arma nel bagagliaio dopo un'esercitazione militare. Una dimenticanza che gli è costata decisamente cara.
Avviato un procedimento penale
Come riferito dalla dogana tedesca in un comunicato, nei confronti del trentenne è stato infatti avviato un procedimento penale per presunta violazione della legge sul controllo delle armi da guerra. Il fucile è stato sequestrato. Le ulteriori indagini sono state affidate all'Ufficio delle indagini doganali di Stoccarda. La serata a Costanza, insomma, non è andata esattamente come previsto.