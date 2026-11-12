La gemma degli zar venduta per 4,1 milioni
Il prezioso zaffiro di Ceylon, con una storia che attraversa la corte imperiale e celebri collezionisti, ha conquistato il mercato dell'alta gioielleria.
Il prezioso zaffiro di Ceylon, con una storia che attraversa la corte imperiale e celebri collezionisti, ha conquistato il mercato dell'alta gioielleria.
GINEVRA - Uno spettacolare zaffiro Romanov da 197,80 carati, legato alla corte imperiale russa, ha fatto salire le offerte a un asta da Sotheby's a Ginevra. È stato venduto per 4,1 milioni di franchi, più del doppio del valore di stima.
Lo zaffiro di Ceylon di un blu intenso, che misura circa 3,5 cm per 3 cm, era entrato a far parte della collezione dei Romanov a metà del XIX secolo. Era stato stimato a 1,7 milioni di franchi, ricorda Sotheby’s in una nota.
La preziosa gemma era stata acquistata nel 1927 da Ganna Walska, grande appassionata di gioielli e cantante lirica americana di origini polacche. Lo zaffiro era in seguito ricomparso ad un'asta nel 1971, poi a Ginevra nel 1992, prima che Cartier creasse, nel 2015, la sua attuale montatura a bracciale con diamanti incastonati.
Il catalogo Fersman dei gioielli della corona russa, redatto tra il 1924 e il 1926, rivela che questo zaffiro, allora incastonato da Fabergé in una montatura di diamanti, era presentato come spilla, secondo Sotheby's.
I gioielli "reali e nobili" proposti nell'asta a Ginevra hanno raggiunto un totale di 15,3 milioni di franchi, ha indicato la casa d'aste.