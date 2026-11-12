La gemma degli zar venduta per 4,1 milioni

La preziosa gemma era stata acquistata nel 1927 da Ganna Walska, grande appassionata di gioielli e cantante lirica americana di origini polacche. Lo zaffiro era in seguito ricomparso ad un'asta nel 1971, poi a Ginevra nel 1992, prima che Cartier creasse, nel 2015, la sua attuale montatura a bracciale con diamanti incastonati.

Il catalogo Fersman dei gioielli della corona russa, redatto tra il 1924 e il 1926, rivela che questo zaffiro, allora incastonato da Fabergé in una montatura di diamanti, era presentato come spilla, secondo Sotheby's.