Frontalieri disoccupati, si temono costi aggiuntivi significativi
La modifica europea cambia le regole sui sussidi di disoccupazione, con impatto diretto sulle finanze svizzere.
BERNA - La Svizzera e l'Unione europea hanno discusso oggi l'attuazione concreta della libera circolazione delle persone. La modifica delle competenze relative ai lavoratori frontalieri disoccupati potrebbe comportare costi aggiuntivi per centinaia di milioni di franchi.
Nell'incontro del comitato misto Svizzera-UE competente, l'Unione europea ha informato in merito alle ordinanze modificate in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I rappresentanti elvetici hanno sottolineato l'incombente onere finanziario per l'assicurazione contro la disoccupazione.
In base alla riforma approvata in luglio dal parlamento europeo, in futuro la competenza per l'erogazione delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri non spetterà più allo Stato di residenza, ma a quello in cui la persona interessata ha svolto l'ultima attività lavorativa.
Nel primo trimestre del 2026, stando ai dati della Confederazione, la Svizzera contava 413'320 frontalieri. Secondo le stime della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), il cambiamento potrebbe comportare costi aggiuntivi compresi tra 500 e 800 milioni di franchi all'anno.
Già oggi la Svizzera, in qualità di Stato di impiego, rimborsa al paese di residenza le prestazioni erogate al lavoratore frontaliero diventato disoccupato. L'anno scorso, secondo la SECO, i rimborsi agli Stati limitrofi sono ammontati a 283,3 milioni di franchi, di cui 222,6 alla Francia, 29,3 all'Austria, 21,1 all'Italia e 6,4 all'Austria.
La SECO registra d'altra parte entrate pari a circa 600 milioni di franchi, corrispondenti ai contributi versati dai frontalieri alla cassa svizzera di disoccupazione. A conti fatti, la Confederazione conteggia quindi attualmente un'eccedenza di 300 milioni di franchi all'anno. Se la riforma venisse approvata, il bilancio si invertirebbe.
Il pacchetto di riforme dell'UE prevede inoltre nuove norme di notifica per i lavori temporanei all'estero, senza che il settore edile possa beneficiare di eccezioni.
Il Consiglio federale intende valutare l'adozione delle disposizioni a tempo debito. Essa potrebbe avvenire solo "con l'esplicito consenso della Svizzera", come aveva scritto in precedenza la SECO. Il Consiglio nazionale chiede al governo di respingere le modifiche.