Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni

L'operazione, scattata tra il 10 e l'11 novembre, ha coinvolto 12 cantoni svizzeri e altri sette Paesi. Delle 84 perquisizioni, 55 sono state effettuate sul territorio elvetico e 29 all'estero. Per cinque delle 41 persone fermate provvisoriamente in Svizzera è stata richiesta la carcerazione preventiva. Altre tre persone, arrestate all'estero, si trovano attualmente in custodia in attesa di estradizione.