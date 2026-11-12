Bancali interi di cocaina: 41 fermi e perquisizioni in 12 cantoni
Sequestrati milioni, armi e criptovalute in un'inchiesta che smaschera una rete di riciclaggio e import di stupefacenti.
Sequestrati milioni, armi e criptovalute in un'inchiesta che smaschera una rete di riciclaggio e import di stupefacenti.
BERNA - Un'organizzazione criminale sospettata di aver trasportato tonnellate di cocaina dall'America Latina all'Europa, sfruttando società commerciali con sede anche in Svizzera. È questa la rete finita nel mirino di una vasta operazione internazionale condotta dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).
L'operazione, scattata tra il 10 e l'11 novembre, ha coinvolto 12 cantoni svizzeri e altri sette Paesi. Delle 84 perquisizioni, 55 sono state effettuate sul territorio elvetico e 29 all'estero. Per cinque delle 41 persone fermate provvisoriamente in Svizzera è stata richiesta la carcerazione preventiva. Altre tre persone, arrestate all'estero, si trovano attualmente in custodia in attesa di estradizione.
Le autorità hanno inoltre sequestrato, nei Paesi coinvolti, oltre 2,3 milioni di franchi, criptovalute per un valore di circa 50'000 franchi e 15 armi. Gli indagati sono sospettati, a vario titolo, di partecipazione a un'organizzazione criminale, violazioni della legge sugli stupefacenti e riciclaggio aggravato di denaro.
La cocaina nascosta nei container
L'inchiesta riguarda una presunta rete criminale attiva almeno dall'inizio del 2019. Secondo i sospetti degli inquirenti, una o più organizzazioni criminali dell'America Latina avrebbero utilizzato container marittimi per trasportare ingenti quantitativi di cocaina verso l'Europa, nascondendo la droga all'interno di spedizioni di merci legali.
Come destinatarie dei carichi figuravano in particolare società con sede in Svizzera e nei Paesi Bassi. Si tratta di imprese registrate ufficialmente come attività commerciali nel settore delle merci, ma che, secondo l'ipotesi investigativa, sarebbero state costituite appositamente per facilitare il traffico di stupefacenti.
La rete di società avrebbe permesso non soltanto di organizzare il trasporto della droga, ma anche di sfruttare la piazza finanziaria svizzera per attività criminali. Gli investigatori sospettano infatti che fondi di provenienza illecita siano stati riciclati attraverso il loro trasferimento tra diverse imprese. A sostegno di questa pista figurano anche le segnalazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) di fedpol.
Tonnellate di droga sequestrate dal 2019
Gli inquirenti ritengono che alla presunta organizzazione possano essere ricondotti diversi sequestri di cocaina effettuati a partire dal 2019, soprattutto nei porti europei. Complessivamente si parla di numerose tonnellate di stupefacenti intercettate nel corso degli anni.
Le autorità sospettano tuttavia che i trasporti effettivamente organizzati dalla rete siano stati molti di più rispetto a quelli individuati e bloccati.
Uno dei risultati più importanti dell'inchiesta risale all'agosto 2026, quando, grazie alle misure adottate dal MPC e da fedpol e alla collaborazione con le autorità internazionali, nel porto di Anversa, in Belgio, sono stati intercettati e sequestrati oltre 750 chilogrammi di cocaina in un unico carico.
Indagini avviate nel 2022
Le investigazioni approfondite sulla presunta rete sono in corso dal 2022. Nel 2023 il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un procedimento penale, nell'ambito del quale fedpol ha condotto le indagini in stretta collaborazione con gli investigatori della Polizia cantonale di Turgovia.
L'intervento del 10 e 11 novembre rappresenta una nuova fase dell'inchiesta e ha richiesto un ampio coordinamento tra le autorità svizzere ed estere.
In Svizzera hanno partecipato all'operazione i corpi di polizia di Turgovia, Zurigo (città e cantone), Appenzello Esterno, San Gallo, Svitto, Berna, Lucerna, Zugo, Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta e Sciaffusa.
Sul piano internazionale sono state coinvolte le autorità di Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Spagna, Belgio, Grecia e Polonia, con la collaborazione di Eurojust ed Europol.