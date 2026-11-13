Fusione Migros, Comco non ravvisa motivi per indagare

L'annunciata unione tra le dieci unità regionali e la Federazione delle cooperative Migros non è soggetta al controllo delle concentrazioni, ha spiegato la vicedirettrice della Comco Andrea Graber all'agenzia Awp. Si tratta infatti di una riorganizzazione interna all'azienda. La fusione non è quindi soggetta all'obbligo di notifica.

La Comco interverrebbe solo in presenza di indizi concreti di possibili violazioni della legge sui cartelli e al momento tali indizi non sussistono, ha proseguito la funzionaria. In linea di principio, però, una fusione potrebbe indebolire la posizione negoziale della controparte (i produttori) sul mercato: in caso di segnali di una posizione dominante, l'autorità interverrebbe.