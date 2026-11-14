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Gli USA perdono lo status di Paese libero dal morbillo

Il calo delle vaccinazioni e il ritorno dei casi riaccendono l’allarme sulle strategie di prevenzione negli Stati Uniti.
Gli USA perdono lo status di Paese libero dal morbillo
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Gli USA perdono lo status di Paese libero dal morbillo
Il calo delle vaccinazioni e il ritorno dei casi riaccendono l’allarme sulle strategie di prevenzione negli Stati Uniti.

ROMA - Una commissione indipendente di esperti, che riferisce al direttore dell'Organizzazione Panamericana della Sanità, ha stabilito che gli Stati Uniti non soddisfano più i requisiti per essere considerati un paese che ha eliminato il morbillo.

La decisione - secondo quanto riportato dalla CNN - era ampiamente prevista dopo anni di calo dei tassi di vaccinazione e aumento dei casi di morbillo, ma rappresenta comunque una macchia sulla politica sanitaria pubblica del Paese.

Grazie alla vaccinazione diffusa, il morbillo era stato considerato "eliminato" come malattia a trasmissione continua negli Stati Uniti dal 2000, ma ora non più.

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