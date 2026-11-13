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«I campioni del mondo falliscono sempre... Eppure...»

Sandro Pochesci, che in carriera ha allenato prettamente nelle leghe dilettantistiche arrivando però fino alla Serie B, non ha fatto sconti al calcio italiano: «Non esiste più la meritocrazia»
«I campioni del mondo falliscono sempre... Eppure...»
IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto
Fonte Fanpage
elaborata da Redazione
«I campioni del mondo falliscono sempre... Eppure...»
Sandro Pochesci, che in carriera ha allenato prettamente nelle leghe dilettantistiche arrivando però fino alla Serie B, non ha fatto sconti al calcio italiano: «Non esiste più la meritocrazia»
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Un calcio sempre più lontano dai valori di un tempo, dominato dagli interessi personali e da un sistema che lascia poco spazio alla meritocrazia. È una critica durissima quella rivolta da Sandro Pochesci al calcio italiano, nel mirino soprattutto per le opportunità concesse agli ex campioni rispetto a chi costruisce la propria carriera da allenatore partendo dalle categorie inferiori. Come ha fatto lui, che ha trascorso una vita nelle leghe dilettantistiche fino al raggiungimento della Serie B nella stagione 2017-2018 alla guida della Ternana. Dalle corsie preferenziali nei corsi di Coverciano alle difficoltà incontrate dai protagonisti del Mondiale 2006 una volta passati in panchina, emerge il ritratto di un movimento in cui, secondo l'intervistato, il passato da calciatore conta troppo spesso più dell'esperienza maturata sul campo come tecnico.

«Esiste solamente un potere contrassegnato da un sistema marcio dove la fa da padrone gente che non ha passione, ma che sfrutta il calcio solo per i propri interessi - ha detto a Fanpage proprio Pochesci, noto per le sue dichiarazioni spesso sopra le righe - Era un calcio diverso, fatto di passione, amore per giocare la partita, dell'allenamento, del senso di appartenenza di tanti paesi, piccole cittadine, piccole realtà che andavi a rappresentare. Era un calcio molto più pulito rispetto a oggi dove la meritocrazia non esiste e c'è solamente un sistema marcio dove a farla da padrone sono persone che non hanno passione, che sono nel calcio solo per interesse, visibilità. E infatti vediamo i macelli che si fanno con presidenti che fanno gli allenatori, direttori sportivi che fanno gli allenatori, procuratori che fanno i padroni di società che comandano le carriere di allenatori e di calciatori».

Nel mirino del 63enne romano ci sono i corsi di Coverciano per diventare allenatore: «Danno il privilegio a degli ex calciatori di non fare i corsi come li facciamo noi che siamo obbligati ad avere delle presenze in Serie A per poter allenare tra i professionisti. È tutto un sistema sbagliato che non dà spazio al merito. Se io alleno e non ho giocato in Serie A e dimostro nelle categorie inferiori, perché non devo allenare una squadra professionista, solamente perché non ho giocato in Nazionale o non ho vinto un Mondiale? Ricordiamoci dei giocatori che hanno vinto i Mondiali 2006: tutti hanno fatto un corso in un anno prendendo tre patentini. Praticamente hanno smesso di fare i calciatori per diventare allenatori di Serie A e questo non è bello per tanta gente come me che ha iniziato dalla Prima Categoria, non avendo avuto una carriera da professionista. Io ho impiegato 13 anni per entrare al corso di Coverciano»

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, è l'unica eccezione in Serie A? «Ha 54 anni e sta esprimendo il miglior calcio di tutti e non aveva giocato mai in Serie A. Al contrario dei campioni del mondo, ai quali hanno dato 10 possibilità e falliscono sempre, ma ogni anno ritrovano squadra. Ecco, questo è tutto il problema del calcio italiano. Le difficoltà dei campioni del mondo del 2006 in panchina? Perché non hanno fatto la palestra dell'allenatore, quella che abbiamo fatto noi, nei campi con le pozzanghere, nelle partite che si facevano senza assistenti laterali. Non hanno questa esperienza di campo, solo l'esperienza di aver giocato in Serie A. Ma il ruolo dell'allenatore è tutt'altro. L'allenatore più invecchia e più migliora».

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