«I campioni del mondo falliscono sempre... Eppure...»

Nel mirino del 63enne romano ci sono i corsi di Coverciano per diventare allenatore: «Danno il privilegio a degli ex calciatori di non fare i corsi come li facciamo noi che siamo obbligati ad avere delle presenze in Serie A per poter allenare tra i professionisti. È tutto un sistema sbagliato che non dà spazio al merito. Se io alleno e non ho giocato in Serie A e dimostro nelle categorie inferiori, perché non devo allenare una squadra professionista, solamente perché non ho giocato in Nazionale o non ho vinto un Mondiale? Ricordiamoci dei giocatori che hanno vinto i Mondiali 2006: tutti hanno fatto un corso in un anno prendendo tre patentini. Praticamente hanno smesso di fare i calciatori per diventare allenatori di Serie A e questo non è bello per tanta gente come me che ha iniziato dalla Prima Categoria, non avendo avuto una carriera da professionista. Io ho impiegato 13 anni per entrare al corso di Coverciano»

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, è l'unica eccezione in Serie A? «Ha 54 anni e sta esprimendo il miglior calcio di tutti e non aveva giocato mai in Serie A. Al contrario dei campioni del mondo, ai quali hanno dato 10 possibilità e falliscono sempre, ma ogni anno ritrovano squadra. Ecco, questo è tutto il problema del calcio italiano. Le difficoltà dei campioni del mondo del 2006 in panchina? Perché non hanno fatto la palestra dell'allenatore, quella che abbiamo fatto noi, nei campi con le pozzanghere, nelle partite che si facevano senza assistenti laterali. Non hanno questa esperienza di campo, solo l'esperienza di aver giocato in Serie A. Ma il ruolo dell'allenatore è tutt'altro. L'allenatore più invecchia e più migliora».