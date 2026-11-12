L'Italia ne fa tre, Francia in ginocchio
Prima grande sofferenza, poi grande soddisfazione
Belgio corsaro in Turchia. La qualificazione si deciderà negli ultimi 90'.
Prima grande sofferenza, poi grande soddisfazione
Belgio corsaro in Turchia. La qualificazione si deciderà negli ultimi 90'.
MILANO - Buona prestazione e bella vittoria per l'Italia che, nella quinta giornata della League A di Nations League, ha sgambettato 3-1 la Francia. I tre punti conquistati hanno permesso agli azzurri di salire momentaneamente in vetta al Gruppo 1 e di avere a disposizione due risultati su tre, in casa del Belgio, nell'ultimo turno. In caso riuscissero a resistere agli assalti di de Bruyne e compagni (giovedì vittoriosi 2-1 in Turchia), si qualificherebbero ai playoff del torneo.
A Milano si è visto un match a due facce. Nel primo tempo ha dominato la Francia, passata a condurre con Olise al 10' (su regalo di Donnarumma) e in più di un'occasione vicina al raddoppio. Gli uomini di Mancini hanno in ogni caso retto il colpo e, un po' a sorpresa, sono anche riusciti a pareggiare con Pio Esposito al 26'.
Nella ripresa però, salvo una fiammata francese nei primissimi minuti, si è vista solo l'Italia. Arrembanti, determinati, grintosi, gli azzurri hanno messo sotto Maignan e soci, sbagliando con Sebastiano Esposito il rigore del vantaggio al 60’ ma trovando comunque il modo di passare con l’ottimo Frattesi 3’ più tardi. Al 75’, poi, ancora dagli undici metri, Pio Esposito ha chiuso i conti.
Tutto già deciso, invece, nel Gruppo 3 dove Spagna e Inghilterra si sono già assicurate un posto nei playoff. Gli iberici hanno fin qui sempre vinto, allungando la loro striscia positiva con un convincente 2-0 in Repubblica Ceca. I britannici si sono invece confermati al secondo posto della graduatoria (e domenica si presenteranno a Madrid per lo scontro diretto) superando 2-1 la Croazia.