L'Italia ne fa tre, Francia in ginocchio

Nella ripresa però, salvo una fiammata francese nei primissimi minuti, si è vista solo l'Italia. Arrembanti, determinati, grintosi, gli azzurri hanno messo sotto Maignan e soci, sbagliando con Sebastiano Esposito il rigore del vantaggio al 60’ ma trovando comunque il modo di passare con l’ottimo Frattesi 3’ più tardi. Al 75’, poi, ancora dagli undici metri, Pio Esposito ha chiuso i conti.

Tutto già deciso, invece, nel Gruppo 3 dove Spagna e Inghilterra si sono già assicurate un posto nei playoff. Gli iberici hanno fin qui sempre vinto, allungando la loro striscia positiva con un convincente 2-0 in Repubblica Ceca. I britannici si sono invece confermati al secondo posto della graduatoria (e domenica si presenteranno a Madrid per lo scontro diretto) superando 2-1 la Croazia.