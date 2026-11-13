Un weekend da due partite per le ticinesi
Davos e Losanna per l'Ambrì, Langnau e Rappi per il Lugano
Davos e Losanna per l'Ambrì, Langnau e Rappi per il Lugano
LUGANO/AMBRÌ - Dopo la "passeggiata" di metà settimana a Zugo, durata giusto il tempo di festeggiare Leonardo Genoni, giocare otto minuti, fare la doccia e rientrare in Ticino, l'Ambrì tornerà in pista questa sera a Davos. Una sfida, che segnerà il "vero" rientro di Jesse Virtanen, sempre accattivante contro una squadra che, decima in classifica, sta faticando maledettamente a trovare un ritmo di crociera da... Davos. I grigionesi non conquistano la posta piena da cinque partite, nelle quali hanno accumulato due sconfitte nei tempi regolamentari, un ko ai supplementari e due vittorie da due punti. Come se non bastasse, la formazione di Josh Holden continua a perdere pezzi. Dopo la decisione di Filip Zadina di sottoporsi a un'operazione, che lo terrà lontano dal ghiaccio per un mese, i gialloblù devono fare i conti anche con gli infortuni di Tino Kessler e Rasmus Asplund, ai quali si aggiunge la squalifica di Brendan Lemieux.
Sulle rive del Ceresio prosegue invece il periodo difficile del Lugano, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite (sette nelle ultime nove). Mercoledì, contro il Berna, gli uomini di Tomas Mitell hanno incassato un altro boccone amaro, pur avendo giocato meglio degli avversari per lunghi tratti. A pesare sono stati due autogol di Mirco Müller e l'incapacità di approfittare dei numerosi errori commessi dagli Orsi in difesa.
L'HCL cercherà di riscattarsi questa sera, ancora davanti al proprio pubblico, contro un Langnau fin qui sorprendente. Prima della pausa, i bernesi di Paterlini hanno travolto il Losanna per 9-3 e battuto i campioni svizzeri del Friborgo per 4-2, prima di arrendersi di misura a Zugo (3-2). Per Fazzini e compagni non sarà dunque facile avere la meglio su una squadra solida, capace di grandi prestazioni su qualsiasi ghiaccio. Eppure, se il Lugano vuole risollevarsi, non può proprio permettersi di sbagliare partite come questa.
Il fine settimana delle due formazioni ticinesi proseguirà poi con l'Ambrì impegnato domenica pomeriggio contro il Losanna (15.45) e il Lugano atteso domani dalla trasferta di Rapperswil (19.45), in un altro incrocio assolutamente da non fallire.
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|19
|49
|18
|1
|79
|41
|38
|2
|Ambrì
|18
|33
|11
|7
|57
|53
|4
|3
|Ginevra
|19
|32
|11
|8
|49
|55
|-6
|4
|Berna
|18
|31
|10
|8
|49
|49
|0
|5
|Langnau
|19
|29
|9
|10
|66
|56
|10
|6
|Zugo
|13
|28
|9
|4
|49
|27
|22
|7
|Friborgo
|18
|27
|9
|9
|57
|44
|13
|8
|Lausanne HC
|20
|26
|9
|11
|59
|69
|-10
|9
|Ajoie
|19
|25
|9
|10
|58
|64
|-6
|10
|Bienne
|19
|24
|7
|12
|60
|64
|-4
|11
|Davos
|19
|24
|8
|11
|45
|55
|-10
|12
|Lugano
|19
|22
|7
|12
|58
|65
|-7
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|19
|19
|6
|13
|50
|69
|-19
|14
|EHC Kloten
|19
|18
|6
|13
|44
|69
|-25