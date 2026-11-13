Un weekend da due partite per le ticinesi

LUGANO/AMBRÌ - Dopo la "passeggiata" di metà settimana a Zugo, durata giusto il tempo di festeggiare Leonardo Genoni, giocare otto minuti, fare la doccia e rientrare in Ticino, l'Ambrì tornerà in pista questa sera a Davos. Una sfida, che segnerà il "vero" rientro di Jesse Virtanen, sempre accattivante contro una squadra che, decima in classifica, sta faticando maledettamente a trovare un ritmo di crociera da... Davos. I grigionesi non conquistano la posta piena da cinque partite, nelle quali hanno accumulato due sconfitte nei tempi regolamentari, un ko ai supplementari e due vittorie da due punti. Come se non bastasse, la formazione di Josh Holden continua a perdere pezzi. Dopo la decisione di Filip Zadina di sottoporsi a un'operazione, che lo terrà lontano dal ghiaccio per un mese, i gialloblù devono fare i conti anche con gli infortuni di Tino Kessler e Rasmus Asplund, ai quali si aggiunge la squalifica di Brendan Lemieux.