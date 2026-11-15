Kate, la prima grande trasferta dopo la malattia oncologica

Il suo primo viaggio all'estero dopo la conclusione della terapia aveva portato Kate a maggio per due giorni in Italia. All'epoca William aveva detto che sua moglie avrebbe affrontato solo gradualmente i viaggi ufficiali all'estero, poiché questi erano molto impegnativi. Per questo motivo bisognava fare attenzione «che stia bene e possa riposarsi».

In India, secondo PA, la coppia principesca incontrerà star di Bollywood, celebrerà la grande passione del paese per il cricket e parteciperà martedì sera alla cerimonia di consegna dell'Earthshot-Umweltpreis, il premio ambientale ideato da William.