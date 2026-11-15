Kate, la prima grande trasferta dopo la malattia oncologica
La coppia reale incontrerà personaggi di spicco e parteciperà ad eventi culturali e ambientali a Mumbai.
LONDON - La principessa britannica Kate (44) intraprenderà la prossima settimana, secondo i media britannici, la sua prima grande trasferta all'estero dopo la notizia della sua diagnosi di cancro. Accompagnerà suo marito, l'erede al trono britannico Prinz William (44), da lunedì in India, ha confermato il palazzo all'agenzia di stampa PA. La visita a Mumbai durerà tre giorni.
All'inizio del 2024 la principessa aveva ricevuto una diagnosi di cancro e si era successivamente sottoposta a una chemioterapia. Nel frattempo il trattamento è stato completato. Non è noto di quale tipo di cancro si trattasse.
Il suo primo viaggio all'estero dopo la conclusione della terapia aveva portato Kate a maggio per due giorni in Italia. All'epoca William aveva detto che sua moglie avrebbe affrontato solo gradualmente i viaggi ufficiali all'estero, poiché questi erano molto impegnativi. Per questo motivo bisognava fare attenzione «che stia bene e possa riposarsi».
In India, secondo PA, la coppia principesca incontrerà star di Bollywood, celebrerà la grande passione del paese per il cricket e parteciperà martedì sera alla cerimonia di consegna dell'Earthshot-Umweltpreis, il premio ambientale ideato da William.