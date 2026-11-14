Dopo il caos, il peggior blocco aereo degli ultimi 25 anni

Le indagini per accertare cosa abbia messo talmente sotto pressione il sistema da spingere le autorità a lasciare a terra tutti i voli sono in corso. Al momento, un ciberattacco e un attacco da parte di un paese straniero sono esclusi. Così come è esclusa la possibilità che sia dovuto a fattori legati all'intelligenza artificiale. I problemi - ha ricostruito Duffy - sono iniziati quando un appaltatore stava eseguendo lavori di manutenzione su una struttura remota, nell'ambito dell'operazione di sostituzione di cavi in rame con cavi in fibra ottica.

L'appaltatore che se ne occupa è L3Harris e «stiamo cercando di capire se sia stato installato un router difettoso o se ci sia stata incompetenza nello svolgimento dei lavori», ha spiegato Duffy, sottolineando che il problema, una volta identificato, è stato isolato e lasciando intendere che i responsabili pagheranno.