Dopo il caos, il peggior blocco aereo degli ultimi 25 anni
Lo stop ai voli negli Stati Uniti è proseguito anche sabato. «Siamo tornati a piena operatività», ha assicurato il segretario ai Trasporti Sean Duffy. Ma il ritorno alla normalità richiederà almeno tutto il fine settimana
Lo stop ai voli negli Stati Uniti è proseguito anche sabato. «Siamo tornati a piena operatività», ha assicurato il segretario ai Trasporti Sean Duffy. Ma il ritorno alla normalità richiederà almeno tutto il fine settimana
WASHINGTON D.C. - Il caos del blocco totale di quasi 5 ore ai voli, deciso venerdì negli Stati Uniti, si è abbattuto anche sul sabato, nel mezzo degli sforzi per il ritorno alla normalità nei cieli americani.
Ancora migliaia di cancellazioni e decine di migliaia di passeggeri rimasti intrappolati negli aeroporti, mentre, secondo le prime stime, il caos potrebbe aver causato danni per almeno un miliardo, tra spese extra sostenute dai viaggiatori e quelle delle compagnie aeree.
Le autorità hanno previsto che dei 41'000 voli americani programmati per l'intera giornata di oggi tra i 4'000 e i 5'000 sono probabilmente destinati a essere cancellati, ha spiegato Bryan Bedford, amministratore della Federal Aviation Administration (FAA), l'agenzia americana che vigila sul trasporto aereo. Anche se in tarda mattinata invece il numero delle cancellazioni aveva già raggiunto quota 4'600: un bilancio pesante, in aggiunta ai circa 9'000 voli commerciali soppressi venerdì, a cui aggiungere anche i 3'000 voli di jet privati, settore sempre in espansione.
In definitiva, un bilancio non distante da quello della stessa FAA che già nella mattinata del "day after" indicava più di 16'000 voli cancellati dall'inizio dell'emergenza. Cifra impressionante, così come lo è la mole di passeggeri coinvolti: circa 1,1-1,3 milioni di persone, in gran parte nei principali scali americani, tra cui quelli di Boston, Atlanta, Miami, Pittsburgh, New York, Los Angeles e Baltimora.
All'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, a dispetto delle previsioni più ottimistiche, alcuni voli sono saltati a pochi minuti dall'inizio dell'imbarco: dagli altoparlanti è stato riferito che la causa era la carenza di personale, altro effetto collaterale del blocco. Le compagnie, tra cui United, Delta e American, hanno fatto sapere che non applicheranno penali per la modifica dei biglietti. Gli aeroporti hanno invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo per evitare lunghe attese.
Peggiore blocco aereo degli ultimi 25 anni
«Siamo tornati a piena operatività», ha assicurato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, nel corso di una conferenza stampa: ma il ritorno alla normalità richiederà altro tempo, almeno tutto il fine settimana. L'obiettivo è riuscire ad assicurare la piena e totale regolarità dei voli per il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento del 26 novembre, quando, grazie al ponte lungo, milioni di americani si metteranno in viaggio.
Le autorità americane indagano per far luce sul blocco dei voli che ha creato il caos e l'attenzione è tutta su alcune apparecchiature difettose, identificate e isolate, che hanno creato un effetto domino che ha portato al peggiore blocco aereo degli ultimi 25 anni, dai tempi degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle dell'11 Settembre. A gennaio del 2023, a causa di un guasto al sistema della FAA, era stato disposto un blocco dei voli nazionale per alcune ore, provocando ritardi nei collegamenti interni in tutto il Paese. All'epoca, la FAA spiegò che il sistema di notifica destinato al personale di volo era andato fuori uso durante la notte.
«Si tratta di una situazione assolutamente senza precedenti», ha commentato Robert Sumwalt, ex presidente del National Transportation Safety Board ed esperto di sicurezza dei trasporti. «Sono stato pilota di linea per 24 anni. Ero in volo l'11 Settembre; quella fu l'ultima volta in cui si verificò un blocco dei voli di tale portata. È davvero incredibile che una cosa del genere possa accadere al giorno d'oggi». Un'opinione ampiamente condivisa dalle decine di migliaia di persone intrappolate per il caos dei cieli a stelle e strisce, responsabile anche di pesanti disagi nei collegamenti con l'Europa.
«Servono 50 miliardi»
Il caos negli USA è stato provocato da infrastrutture obsolete che devono essere necessariamente sostituite o aggiornate, altrimenti il rischio è che uno stop dei voli come quello di venerdì 13 si ripeta. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy non usa mezzi termini per descrivere la precarietà delle infrastrutture a stelle e strisce e del vitale sistema aereo, per il quale sono necessari interventi da 50 miliardi di dollari.
Le indagini per accertare cosa abbia messo talmente sotto pressione il sistema da spingere le autorità a lasciare a terra tutti i voli sono in corso. Al momento, un ciberattacco e un attacco da parte di un paese straniero sono esclusi. Così come è esclusa la possibilità che sia dovuto a fattori legati all'intelligenza artificiale. I problemi - ha ricostruito Duffy - sono iniziati quando un appaltatore stava eseguendo lavori di manutenzione su una struttura remota, nell'ambito dell'operazione di sostituzione di cavi in rame con cavi in fibra ottica.
L'appaltatore che se ne occupa è L3Harris e «stiamo cercando di capire se sia stato installato un router difettoso o se ci sia stata incompetenza nello svolgimento dei lavori», ha spiegato Duffy, sottolineando che il problema, una volta identificato, è stato isolato e lasciando intendere che i responsabili pagheranno.
L'incidente ha spinto Duffy a tornare a chiedere fondi per migliorare le infrastrutture. Il segretario ha parlato di 50 miliardi ma non è entrato nei dettagli della cifra richiesta, che è di 20 miliardi superiore a quella finora rivendicata, pari a 30 miliardi. «Il presidente si è impegnato a fornire le risorse necessarie alla FAA», ha detto il segretario ai Trasporti, assicurando che Donald Trump è pronto a lavorare con i democratici per migliorare la tenuta del sistema infrastrutturale, in particolare del settore aereo.
«Agire in modo bipartisan»
Duffy ha quindi esortato il Congresso ad agire in modo bipartisan sui fondi necessari, inviando così un segnale chiaro agli americani. Quanto Duffy riuscirà a ottenere non è chiaro. Fra i deputati c'è già grande scetticismo su come i 12,5 miliardi finora stanziati sono stati spesi e il fatto che il segretario ai Trasporti non abbia finora fornito alcuna indicazione sugli interventi da effettuare e sui loro costi desta non poche perplessità. «Stiamo lavorando a un pacchetto» per lo stanziamento di risorse, ha spiegato lo speaker della Camera Mike Johnson, consapevole però che il tempo a disposizione per i repubblicani per agire è poco. A gennaio si insedia infatti il 120esimo Congresso emerso dalle elezioni di metà mandato e, nei meno di due mesi a disposizione, ci sono varie settimane di vacanza per i deputati e i senatori in coincidenza con la festa del Ringraziamento e di Natale.
«Il nostro spazio aereo è sicuro e, se riscontriamo problemi, come avete visto, lo chiudiamo. La sicurezza ha sempre la priorità sui disagi», ha ribadito più volte Duffy, cercando di rassicurare il pubblico. Le sue rassicurazioni, però, hanno dovuto fare i conti con i problemi tecnici che ha incontrato durante la sua conferenza stampa, sospesa pochi minuti dopo l'inizio a causa di un microfono guasto. Una situazione che ha creato qualche imbarazzo a Duffy e ai presenti, chiamati a rassicurare sui problemi tecnici che hanno mandato in tilt il sistema aereo.