Anche l'Alaska, dopo quasi 30 anni, torna ai dem

Si tratta di un nuovo successo per i democratici che si inserisce nello tsunami blu un'ondata delle elezioni di midterm che hanno riguardato sia i governi statali sia il Congresso nazionale, tra Camera e Senato.

Kreiss-Tomkins, già deputato statale in Alaska, ha sconfitto tre candidati repubblicani, tra cui uno sostenuto dal presidente Donald Trump. A 37 anni, egli diventa il più giovane governatore nella storia dell'Alaska.