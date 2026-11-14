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Anche l'Alaska, dopo quasi 30 anni, torna ai dem
Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dello Stato. È il primo democratico eletto dal 1998
Getty
Fonte Ats Ans
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Anche l'Alaska, dopo quasi 30 anni, torna ai dem
Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dello Stato. È il primo democratico eletto dal 1998
Anche l'Alaska, dopo quasi 30 anni, torna ai dem
Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dello Stato. È il primo democratico eletto dal 1998
ANCHORAGE - Il democratico Jonathan Kreiss-Tomkins è stato eletto governatore dell'Alaska, secondo le proiezioni di NBC News e di altre testate. Secondo i media americani, è la prima volta dal 1998 che lo Stato non eleggeva un governatore democratico
Si tratta di un nuovo successo per i democratici che si inserisce nello tsunami blu un'ondata delle elezioni di midterm che hanno riguardato sia i governi statali sia il Congresso nazionale, tra Camera e Senato.
Kreiss-Tomkins, già deputato statale in Alaska, ha sconfitto tre candidati repubblicani, tra cui uno sostenuto dal presidente Donald Trump. A 37 anni, egli diventa il più giovane governatore nella storia dell'Alaska.
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