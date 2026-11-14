Uomini annegati e galli decapitati

E cosa hai scoperto?

«Che gli iconoclasti, durante la riforma protestante, distrussero immagini e statue considerate idolatria. Non li muoveva solo la fede: erano anche stanchi delle ingiustizie politiche del tempo. A Basilea, dove l’iconoclastia esplose il 9 febbraio 1529, tutto avvenne nel pieno della rivolta delle corporazioni. La scintilla è stata familiare. Poi la curiosità ha fatto il resto, fino a spingermi a visitare i luoghi di cui avrei raccontato».

Morgenstern è il titolo del tuo libro. Dietro quel termine c'è un oggetto crudele.

«Il Morgenstern è un’arma svizzera usata dagli eserciti: serviva a sfondare le corazze, dove le picche non arrivavano. Gli iconoclasti la usarono come arma di distruzione. Rimane un’arma barbara e devastante».