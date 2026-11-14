Come il ghiaccio che s'incrina sotto i piedi
È "13.05.2023 (a matter of height)" di Frasta, secondo capitolo del suo diario autobiografico berlinese in musica
È "13.05.2023 (a matter of height)" di Frasta, secondo capitolo del suo diario autobiografico berlinese in musica
LUGANO - Prosegue il diario autobiografico in musica di Frasta, moniker del produttore luganese Francesco Stinchi.
Il nuovo brano pubblicato venerdì 13 novembre s'intitola "13.05.2023 (a matter of height)" ed è il secondo tassello di "5/15", il progetto che raccoglie cinque pezzi (selezionati da una base di partenza di quindici provini), scritti a Berlino nel 2023 e pubblicati uno alla volta. A lanciare il tutto è stato "01.05.2023 (brighter days)", pubblicato lo scorso 2 ottobre e del quale Tio.ch si è già occupato.
Torniamo a questo nuovo brano. Per capirlo bisogna fare un passo indietro al marzo di tre anni fa: Stinchi lascia un lavoro stabile in Svizzera e si trasferisce a Berlino con la sua compagna. È l'inizio di una luminosa esistenza di coppia nella capitale tedesca? Purtroppo per lui, no: nel giro di poche settimane la relazione finisce e ogni certezza si incrina sotto di lui. L'effetto, spiega Francesco, è di quelli dirompenti, tanto da poter essere tranquillamente paragonato alla fragile superficie di un lago ghiacciato che cede sotto i piedi, pronta poi per inghiottirti.
Nel brano - scritto e prodotto da Frasta, masterizzato nel Regno Unito da Dan Smith - quella frattura privata viene accostata a una più grande, che non riguarda solo il produttore ma la contemporaneità: «La sensazione che stia cedendo anche il terreno su cui poggia la nostra epoca». L'idea arriva da un cerchio di sconosciuti e da una carta pescata, chiamata Fault Line. Il risultato è distopico ma spirituale, malinconico, e alla fine lascia comunque un po' di speranza.
«Tutte le mie certezze si sono crepate in poche settimane», racconta Frasta. «Volevo che il pezzo facesse sentire quel ghiaccio sotto i piedi, e che ci lasciasse dentro un po' di luce». La stessa luce che, dopo quel periodo buio, è tornata a illuminare la vita dell'artista ticinese, che negli scorsi mesi si è diplomato con First Class Honours in Creative Music Production all’ICMP di Londra.
Pur restando nei territori dell'house melodico, "13.05.2023 (a matter of height)" è più cupo del primo singolo: pad vocali a scatti su una cassa dritta, la voce di Francesco nelle strofe, sospiri e un sample vocale jazz, batteria suonata, basso Moog, caxixi e percussioni dal vivo. Ne risulta un brano fortemente evocativo, malinconico e cinematografico nel suo andamento. La visione di scene di film ha influenzato la composizione, confessa Frasta. «È pensato per il club, per la macchina e per lo schermo».