Come il ghiaccio che s'incrina sotto i piedi

Torniamo a questo nuovo brano. Per capirlo bisogna fare un passo indietro al marzo di tre anni fa: Stinchi lascia un lavoro stabile in Svizzera e si trasferisce a Berlino con la sua compagna. È l'inizio di una luminosa esistenza di coppia nella capitale tedesca? Purtroppo per lui, no: nel giro di poche settimane la relazione finisce e ogni certezza si incrina sotto di lui. L'effetto, spiega Francesco, è di quelli dirompenti, tanto da poter essere tranquillamente paragonato alla fragile superficie di un lago ghiacciato che cede sotto i piedi, pronta poi per inghiottirti.

Nel brano - scritto e prodotto da Frasta, masterizzato nel Regno Unito da Dan Smith - quella frattura privata viene accostata a una più grande, che non riguarda solo il produttore ma la contemporaneità: «La sensazione che stia cedendo anche il terreno su cui poggia la nostra epoca». L'idea arriva da un cerchio di sconosciuti e da una carta pescata, chiamata Fault Line. Il risultato è distopico ma spirituale, malinconico, e alla fine lascia comunque un po' di speranza.