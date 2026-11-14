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Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

Il jackpot all'estrazione di mercoledì prossimo sarà di 45,8 milioni di franchi
Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
Swisslos
Fonte Ats
di Redazione
Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
Il jackpot all'estrazione di mercoledì prossimo sarà di 45,8 milioni di franchi

BERNA - Questa sera una persona si è aggiudicata un milione di franchi azzeccando la combinazione vincente del Lotto svizzero. I sei numeri estratti oggi erano: 1, 19, 27, 32, 34 e 38. Mentre il numero fortunato era il 2, il rePLAY l'8 e il Joker il 276515.

All'estrazione di mercoledì prossimo saranno in palio 45,8 milioni di franchi, secondo quanto comunicato da Swisslos.

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