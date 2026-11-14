SVIZZERA
Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
Il jackpot all'estrazione di mercoledì prossimo sarà di 45,8 milioni di franchi
Swisslos
Fonte Ats
Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
Il jackpot all'estrazione di mercoledì prossimo sarà di 45,8 milioni di franchi
BERNA - Questa sera una persona si è aggiudicata un milione di franchi azzeccando la combinazione vincente del Lotto svizzero. I sei numeri estratti oggi erano: 1, 19, 27, 32, 34 e 38. Mentre il numero fortunato era il 2, il rePLAY l'8 e il Joker il 276515.
All'estrazione di mercoledì prossimo saranno in palio 45,8 milioni di franchi, secondo quanto comunicato da Swisslos.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA