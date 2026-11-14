Cassis al vertice della Francofonia

A margine del vertice, il "ministro" degli esteri malcantonese ha incontrato il premier cambogiano Hun Manet. La Cambogia è un Paese prioritario per la cooperazione svizzera allo sviluppo. Dal 2012, la Svizzera è presente a Phnom Penh con un Ufficio di cooperazione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e con un'agenzia consolare.