Cassis al vertice della Francofonia
La Svizzera promuove mediazione e dialogo internazionale al summit di Phnom Penh.
PHNOM PENH - Questo fine settimana Phnom Penh ospita il vertice della Francofonia, all'insegna della pace, della cooperazione e della prosperità condivisa. Per la Svizzera è presente il vice presidente del Consiglio federale, Ignazio Cassis.
L'Organizzazione internazionale della francofonia (OIF) riunisce attualmente 90 Stati e governi, di cui 53 membri, cinque membri associati e 32 osservatori. Ogni due anni, i loro leader definiscono in questa sede le grandi linee guida dell'azione francofona per gli anni a venire, in particolare in materia di diplomazia, cultura e istruzione.
In occasione di questo appuntamento, «la Svizzera metterà in primo piano la propria esperienza nei buoni uffici e nella mediazione per la prevenzione dei conflitti, nonché il ruolo della Ginevra internazionale nella governance digitale, in vista del Vertice sull'IA 2027 a Ginevra», ha scritto oggi il consigliere federale ticinese in un messaggio su "X" al suo arrivo a Phnom Penh.
In un contesto internazionale caratterizzato da numerose crisi, Cassis intende «sottolineare il ruolo della Francofonia nella prevenzione dei conflitti e nella promozione del dialogo politico», ha dichiarato questa settimana il Dipartimento federale degli affari esteri. Ci si sta preparando a stringere una nuova partnership con l'OIF per rafforzare la cooperazione nel campo della promozione della pace.
A margine del vertice, il "ministro" degli esteri malcantonese ha incontrato il premier cambogiano Hun Manet. La Cambogia è un Paese prioritario per la cooperazione svizzera allo sviluppo. Dal 2012, la Svizzera è presente a Phnom Penh con un Ufficio di cooperazione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e con un'agenzia consolare.
Cassis ha inoltre visitato gli ospedali Kantha Bopha, fondati oltre 30 anni fa dal medico svizzero Beat Richner, scomparso nel 2018. «Questi ospedali hanno rivoluzionato l'assistenza sanitaria per i bambini nel Paese», ha sottolineato il consigliere federale, il quale si è detto «profondamente colpito» dalla visita.
Con sede a Parigi, l'OIF ha il compito di promuovere la lingua francese, ma anche la pace, la democrazia, i diritti umani, l'istruzione e la cooperazione economica. Secondo il suo ultimo rapporto, pubblicato nel marzo scorso, il francese conta ormai 396 milioni di parlanti nei cinque continenti, pari a circa il 5% della popolazione mondiale. È quindi la quarta lingua più parlata al mondo dopo l'inglese, il mandarino e lo spagnolo.