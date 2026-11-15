Genocidio dei Rohingya, giovedì la sentenza
Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite: «La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica»
Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite: «La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica»
L'AJA - La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja (Cig) pronuncerà il 19 novembre una storica sentenza questa settimana in merito al presunto genocidio contro la minoranza Rohingya in Myanmar. Lo riferisce il Guardian.
La decisione potrebbe diventare uno dei momenti più significativi del diritto internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale. La Cig non ha mai dichiarato uno Stato responsabile di genocidio, un crimine definito dopo l'Olocausto e la sentenza avrà ripercussioni su un altro caso di alto profilo per genocidio contro Israele.
«La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica per i sopravvissuti Rohingya e le loro famiglie in tutto il mondo», ha affermato Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar.
«La comunità internazionale non è riuscita a impedire le atrocità commesse dall'esercito birmano contro i Rohingya nove anni fa. Deve cogliere questa opportunità per garantire finalmente giustizia ai Rohingya e iniziare a fare i conti con questi fallimenti».
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