Cerca e trova immobili
Segnalaci
MYANMAR

Genocidio dei Rohingya, giovedì la sentenza

Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite: «La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica»
Genocidio dei Rohingya, giovedì la sentenza
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
di Redazione
Genocidio dei Rohingya, giovedì la sentenza
Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite: «La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica»

L'AJA - La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja (Cig) pronuncerà il 19 novembre una storica sentenza questa settimana in merito al presunto genocidio contro la minoranza Rohingya in Myanmar. Lo riferisce il Guardian.

La decisione potrebbe diventare uno dei momenti più significativi del diritto internazionale dalla fine della seconda guerra mondiale. La Cig non ha mai dichiarato uno Stato responsabile di genocidio, un crimine definito dopo l'Olocausto e la sentenza avrà ripercussioni su un altro caso di alto profilo per genocidio contro Israele.

«La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sarà storica per i sopravvissuti Rohingya e le loro famiglie in tutto il mondo», ha affermato Yanghee Lee, ex relatrice delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar.

«La comunità internazionale non è riuscita a impedire le atrocità commesse dall'esercito birmano contro i Rohingya nove anni fa. Deve cogliere questa opportunità per garantire finalmente giustizia ai Rohingya e iniziare a fare i conti con questi fallimenti».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
genocidiomyanmarrohingya

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
1 gior
5
25

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
67

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
2 gior
118
146

Ragazzo invalido nei pasticci

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
2 gior

Ragazza di 19 anni investita

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
40

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
1 gior
48
104

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
2 gior
42
96

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
1 gior
10
74

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
3 gior
44
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
30

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici
LIVE
LUGANO
6 ore
64

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
LIVE
BELLINZONA
10 ore
11
38

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com
LIVE
SVIZZERA
10 ore
13
56

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
3 gior
22
105

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Blackout, senza corrente per circa un'ora
LIVE
CUGNASCO-GERRA
10 ore
11
34

Blackout, senza corrente per circa un'ora

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
1 gior
64
147

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
40

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
2 gior
95

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
23 ore
13
25

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
2 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
22 ore
19

A San Martino non c'è solo la festa

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
2 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
129

Furti nei veicoli, c'è un arresto

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
2 gior
26
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
2 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
2 gior
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Ma come sarà il prossimo inverno?
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
7 ore
7
24

Ma come sarà il prossimo inverno?

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22

Premiate le migliori apprendiste del 2026

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
1 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
2 gior
109
190

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior
61
60

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
2 gior
23
54

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
2 gior
20
36

«Il calcio italiano è marcio»

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
1 gior
21
53

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
2 gior
68
149

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
2 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
2 gior
15
40

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco
LIVE
SVIZZERA
22 ore
15
35

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
2 gior
41
87

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
2 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
8
134

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»
LIVE
CALCIO
10 ore
16

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»

Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni

Zugo-Ambrì, ecco quando cadrà la decisione
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
10
14

Zugo-Ambrì, ecco quando cadrà la decisione

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
3 gior
48
127

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Tallinn chiude il confine con la Russia
LIVE
ESTONIA
21 min

Tallinn chiude il confine con la Russia

Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
2

Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
15
33

Il Cremlino: «Senza un accordo con l'Europa useremo la forza»

La manager sospettata ha lasciato Megaspeed nell'agosto 2025
LIVE
STATI UNITI
5 ore
4

La manager sospettata ha lasciato Megaspeed nell'agosto 2025

Kate, la prima grande trasferta dopo la malattia oncologica
LIVE
REGNO UNITO
7 ore
18

Kate, la prima grande trasferta dopo la malattia oncologica

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park
LIVE
STATI UNITI
8 ore
4
42

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park

Cancellati ieri 6'500 voli, oggi almeno altri 760
LIVE
STATI UNITI
9 ore
12

Cancellati ieri 6'500 voli, oggi almeno altri 760

Dopo il caos, il peggior blocco aereo degli ultimi 25 anni
LIVE
STATI UNITI
18 ore
16

Dopo il caos, il peggior blocco aereo degli ultimi 25 anni

Cyberattacco da record, violati i dati di 22 milioni di persone
LIVE
FRANCIA
19 ore
1
14

Cyberattacco da record, violati i dati di 22 milioni di persone

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
23 ore
11
36

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban