ESTONIA
Tallinn chiude il confine con la Russia
La decisione del governo dopo aver sventato un attentato a una fabbrica di droni. La chiusura dei valichi è prevista a partire dall'inizio di dicembre
IMAGO / Scanpix
Fonte Ats Ans
Tallinn chiude il confine con la Russia
La decisione del governo dopo aver sventato un attentato a una fabbrica di droni. La chiusura dei valichi è prevista a partire dall'inizio di dicembre
TALLINN - L'Estonia ha annunciato che chiuderà completamente il proprio confine con la Russia dopo aver sventato all'ultimo momento un tentativo di incendio in uno stabilimento di droni.
L'attacco sarebbe stato orchestrato, secondo quanto affermato, dai servizi segreti militari russi (Gru). «L'Estonia chiuderà tutti i valichi di frontiera tra Estonia e Russia a partire da inizio dicembre», ha annunciato su X il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna.
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