MEDIO ORIENTE
Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine
Una delle due imbarcazioni era una superpetroliera con a bordo oltre due milioni di barili di greggio
AFP
Fonte Ats Ans
Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine
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Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine
Una delle due imbarcazioni era una superpetroliera con a bordo oltre due milioni di barili di greggio
Esplose due petroliere nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato mine
Una delle due imbarcazioni era una superpetroliera con a bordo oltre due milioni di barili di greggio
TEHERAN - La Marina delle Guardie Rivoluzionarie in Iran ha reso noto che due petroliere - tra cui una superpetroliera - che stavano percorrendo una «rotta non autorizzata» nello Stretto di Hormuz hanno urtato delle mine, subendo violente esplosioni e prendendo fuoco.
La superpetroliera, che trasportava oltre due milioni di barili di greggio, è affondata, ha aggiunto la fonte, citata dall'agenzia Tasnim.
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