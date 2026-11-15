Una domenica da lupi
Il canide è stato avvistato nella mattinata di domenica a Camorino e in zona Semine
Il canide è stato avvistato nella mattinata di domenica a Camorino e in zona Semine
BELLINZONA - Di nuovo un lupo a spasso nelle vicinanze di un centro abitato. La scena, immortalata da un lettore, è avvenuta nella mattinata di domenica a Camorino.
Da quanto riferito, il medesimo animale, avvistato anche in zona Semine, non ha mostrato comportamenti aggressivi. La sua presenza è stata segnalata anche all'Ufficio della caccia e della pesca.
Su questo nuovo — ed ennesimo — incontro con il canide nelle vicinanze dei centri abitati si è espresso duramente nelle scorse ore il Partito comunista, parlando di un «grave segnale» che «denota una mancata fermezza nel controllo dei grandi predatori da parte delle istituzioni».
Il lupo, si legge nella presa di posizione inviata alle redazioni, «non minaccia più solo i contadini, ma ora persino la cittadinanza urbana. La zona dell’avvistamento in particolare è estremamente prossima al quartiere delle Semine: una delle aree residenziali più densamente popolate di Bellinzona. Tale pericolosa metastasi è la conseguenza di una politica troppo accondiscendente e poco incisiva».
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