Il DT alla Fiera di San Martino
Focus sulla strategia cantonale per la tutela e la valorizzazione del bosco ticinese durante l’appuntamento a Mendrisio.
Focus sulla strategia cantonale per la tutela e la valorizzazione del bosco ticinese durante l’appuntamento a Mendrisio.
MENDRISIO - Il Dipartimento del territorio (DT) è presente oggi alla Fiera di San Martino a Mendrisio, con una postazione informativa dedicata al tema del bosco.
La manifestazione è organizzata dalla Città di Mendrisio in collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio.
Nell’area espositiva del DT, allestita nei pressi della Chiesa di San Martino, i collaboratori della Sezione forestale sono a disposizione dei visitatori fino alle 17.00 per illustrare la strategia del Cantone Ticino a favore del bosco ticinese, anche relativamente al Piano forestale cantonale (PFC), il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Stato il 10 giugno 2026.
Per il Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento del territorio Piero Marchesi, giunto in visita questa mattina, è stata l’occasione per sottolineare l’importanza del bosco e delle sue funzioni, tenuto conto altresì del fatto che le aree boschive rappresentano circa il 52% della superficie totale del Cantone Ticino.
Il Piano forestale cantonale (PFC) è lo strumento di pianificazione che delinea gli indirizzi della politica forestale del Cantone Ticino per i prossimi decenni. Il nuovo PFC nasce dalla consapevolezza che il bosco ticinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione che nei prossimi decenni lo porterà a confrontarsi con sfide complesse e interconnesse, tra cui l’aumento delle temperature, la crescente frequenza di eventi estremi – quali siccità, tempeste e incendi, la diffusione di organismi nocivi e malattie – nonché le sempre maggiori pressioni legate all’utilizzo del territorio e alle aspettative della società. A questi fattori si aggiunge la necessità di promuovere una gestione forestale economicamente sostenibile, in grado di valorizzare il legno quale risorsa locale, rinnovabile e strategica.
Il PFC definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le misure che il Cantone Ticino intende attuare per garantire la tutela dell’interesse pubblico nei confronti del bosco. Nel documento si pongono pertanto le basi per preservare la multifunzionalità delle foreste ticinesi, favorire lo sviluppo di un settore forestale solido e promuovere uno sviluppo territoriale coordinato e rispettoso del patrimonio forestale.