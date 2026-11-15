Il DT alla Fiera di San Martino

Il Piano forestale cantonale (PFC) è lo strumento di pianificazione che delinea gli indirizzi della politica forestale del Cantone Ticino per i prossimi decenni. Il nuovo PFC nasce dalla consapevolezza che il bosco ticinese sta attraversando una fase di profonda trasformazione che nei prossimi decenni lo porterà a confrontarsi con sfide complesse e interconnesse, tra cui l’aumento delle temperature, la crescente frequenza di eventi estremi – quali siccità, tempeste e incendi, la diffusione di organismi nocivi e malattie – nonché le sempre maggiori pressioni legate all’utilizzo del territorio e alle aspettative della società. A questi fattori si aggiunge la necessità di promuovere una gestione forestale economicamente sostenibile, in grado di valorizzare il legno quale risorsa locale, rinnovabile e strategica.