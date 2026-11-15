Il Partito Comunista vuole «rompere gli schemi»

Le critiche all'alleanza PS-Verdi-MPS

Al centro del dibattito, la risoluzione presentata da Alberto Togni a nome della Direzione del partito e approvata dalla Conferenza. Il documento, intitolato «Rompere gli schemi: serve una sinistra propositiva e coerente, operaia e popolare, non un “mappazzone” contro la destra!», prende le distanze dall'alleanza tra Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo in vista delle cantonali.

Un'intesa nella quale, ha sottolineato Togni, il Partito Comunista non è mai stato ufficialmente coinvolto e sulla quale esprime forti perplessità. «Un calderone, nel quale è presente tutto e il contrario di tutto, non serve a costruire in maniera credibile un'alternativa politica e di società», si legge nella risoluzione.