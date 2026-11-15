Il Partito Comunista vuole «rompere gli schemi»
Neutralità, lavoro e servizio pubblico al centro della campagna elettorale.
Neutralità, lavoro e servizio pubblico al centro della campagna elettorale.
BIASCA - Una sinistra «propositiva e coerente, operaia e popolare», alternativa non soltanto alla destra, ma anche alle alleanze costruite con l'unico obiettivo di contrastarla. È questa la linea scelta dal Partito Comunista (PC) in vista delle elezioni cantonali del 2027. Il partito punta su tre priorità - «Neutralità, Lavoro, Servizio pubblico» - e apre le proprie liste a candidati indipendenti, in particolare provenienti dal mondo studentesco e sindacale.
La strategia è stata definita sabato 14 novembre, durante la Conferenza d'Organizzazione del PC, riunita all'Auditorium Casa Cavalier Pellanda di Biasca. Oltre sessanta i partecipanti all'incontro, presieduto dal membro del Comitato Centrale Nil Malyguine, durante il quale sono stati discussi il posizionamento politico, il programma e l'organizzazione della campagna elettorale della prossima primavera.
Le critiche all'alleanza PS-Verdi-MPS
Al centro del dibattito, la risoluzione presentata da Alberto Togni a nome della Direzione del partito e approvata dalla Conferenza. Il documento, intitolato «Rompere gli schemi: serve una sinistra propositiva e coerente, operaia e popolare, non un “mappazzone” contro la destra!», prende le distanze dall'alleanza tra Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo in vista delle cantonali.
Un'intesa nella quale, ha sottolineato Togni, il Partito Comunista non è mai stato ufficialmente coinvolto e sulla quale esprime forti perplessità. «Un calderone, nel quale è presente tutto e il contrario di tutto, non serve a costruire in maniera credibile un'alternativa politica e di società», si legge nella risoluzione.
Nel corso della discussione sono state criticate quelle che il PC considera l'ingenuità e l'opportunismo delle forze coinvolte nel «carrozzone pseudo-unitario». Secondo i comunisti, l'alleanza tenta di far convivere organizzazioni ed esponenti politici che fino a poco tempo fa dichiaravano di avere «differenze fondamentali sui valori e sulle questioni di fondo», a tutti i livelli istituzionali.
Per il PC, dunque, non basta costruire un fronte comune contro gli avversari politici. «La soluzione non sta quindi nell'unirsi banalmente “contro la destra”, bensì nel ricercare un'unità popolare a favore di quelle priorità programmatiche che risultano in sintonia con i bisogni di pace e coesione sociale che in primis i lavoratori e i giovani esprimono», afferma la risoluzione.
Neutralità, lavoro e servizio pubblico: le priorità
È su queste basi che il Partito Comunista intende costruire la propria proposta elettorale.
Il vice-segretario politico e consigliere comunale di Bellinzona Alessandro Lucchini ha sottolineato che «mai come oggi le questioni internazionali si riflettono concretamente fino al livello cantonale e comunale».
Secondo il PC, il riarmo, l'integrazione nella NATO e nell'Unione europea, il carovita e la precarietà sono fenomeni interconnessi, ai quali occorre contrapporre un'opposizione che il partito vuole seria, coerente e coraggiosa.
La Conferenza ha inoltre ribadito la validità del «Piano Tabù», il programma d'azione lanciato nel 2019 con l'obiettivo di promuovere un rinnovamento politico, economico e sociale. Un progetto che il PC presenta con lo slogan «quello che nessuno osa proporre» e che intende mantenere come riferimento per la prossima campagna.
Spazio ai giovani e ai candidati indipendenti
Un altro elemento centrale della strategia elettorale riguarda il coinvolgimento delle nuove generazioni. Durante la Conferenza è stato posto l'accento sul «nuovo protagonismo giovanile» che, secondo il partito, sta emergendo negli ultimi mesi.
Il coordinatore della Gioventù Comunista, Adam Barbato, ha illustrato le recenti mobilitazioni contro il riarmo e a favore del diritto allo studio, invitando il PC a sostenere queste esperienze e a coinvolgere i giovani nelle proprie attività politiche, favorendo anche un collegamento con il movimento operaio.
Il partito sostiene di riscontrare già un forte interesse verso la propria campagna e punta, come nelle precedenti tornate elettorali, a presentare una delle liste più giovani tra quelle in corsa.
In quest'ottica si inserisce anche la decisione di aprire le candidature a indipendenti provenienti soprattutto dagli ambienti studenteschi e sindacali, purché condividano le priorità programmatiche individuate dalla Conferenza.
Consiglio di Stato, i primi tre nomi
Intanto iniziano a delinearsi le candidature per il Consiglio di Stato. Al momento sono confermati tre nomi: i deputati uscenti Massimiliano Ay e Lea Ferrari e il neo-maggiorenne Adam Barbato, coordinatore della Gioventù Comunista.
La lista sarà completata nelle prossime settimane, mentre il PC proseguirà il lavoro di preparazione della campagna per le elezioni cantonali della primavera 2027.