"T.V. Sky" vola in italiano
La storica hit firmata The Young Gods rivive grazie ai Betaverso
La storica hit firmata The Young Gods rivive grazie ai Betaverso
LUGANO - Un classico della musica svizzera rinasce sotto una nuova veste e, a distanza di quasi 35 anni dall'originale, parla italiano.
Betaverso ha pubblicato venerdì 13 novembre "T.V. Sky (1800 canali nel cielo)", il nuovo singolo che anticipa il prossimo album del duo ticinese formato da Omar Enrico Bernasconi e Ivan Martino Griggio.
Il brano nasce nel 1992, come title track di "T.V. Sky", l'omonimo album del 1992 dei The Young Gods, tra i pionieri dell'industrial rock a livello internazionale.
La versione ticinese non si discosta dall'originale solo per la scelta della lingua di Dante (rispetto all'inglese), ma anche per la rilettura in chiave break-beat-rock fatta da Bernasconi e Griggio, che rende decisamente più elettronico l'incedere industrial della band friburghese. Prima di mettersi al lavoro i Betaverso hanno ricevuto la "benedizione" ufficiale da parte degli stessi The Young Gods: il via libera è stato dato dal frontman Franz Treichler e dagli autori del brano originale (Alain Monod, Urs Hiestand e Roli Mosimann).
Ad accompagnare il singolo c'è il videoclip ufficiale diretto da Gabriele D'Angelo. La clip è stata realizzata volutamente attraverso l'intelligenza artificiale, con un'estetica dark e surreale in pieno stile Tim Burton, scelta per sposarsi con le tematiche e le atmosfere suggerite dal testo.
"T.V. Sky (1800 canali nel cielo)" è disponibile dal 13 novembre su tutti i negozi di musica online e sulle piattaforme di streaming.