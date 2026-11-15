"T.V. Sky" vola in italiano

Il brano nasce nel 1992, come title track di "T.V. Sky", l'omonimo album del 1992 dei The Young Gods, tra i pionieri dell'industrial rock a livello internazionale.

La versione ticinese non si discosta dall'originale solo per la scelta della lingua di Dante (rispetto all'inglese), ma anche per la rilettura in chiave break-beat-rock fatta da Bernasconi e Griggio, che rende decisamente più elettronico l'incedere industrial della band friburghese. Prima di mettersi al lavoro i Betaverso hanno ricevuto la "benedizione" ufficiale da parte degli stessi The Young Gods: il via libera è stato dato dal frontman Franz Treichler e dagli autori del brano originale (Alain Monod, Urs Hiestand e Roli Mosimann).