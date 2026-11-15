Il PS conferma l'alleanza con Verdi e MPS: Carobbio e Lunghi candidate al Governo
La lista comune punta a rafforzare la presenza progressista in Consiglio di Stato con un programma condiviso e candidature femminili di spicco.
BELLINZONA - Il Partito Socialista Ticino conferma l'alleanza con Verdi e MPS in vista delle prossime elezioni cantonali. La decisione è stata ratificata oggi, domenica 15 novembre, dal congresso elettorale del PS, alla presenza di quasi 200 delegate e delegati. Le tre forze politiche correranno insieme per il Consiglio di Stato con una lista comune, definita «unitaria e pluralista», e un programma condiviso fondato su 15 rivendicazioni.
Il congresso ha inoltre ufficializzato le due candidature socialiste: Marina Carobbio, consigliera di Stato uscente, e Nancy Lunghi, municipale di Locarno. L'obiettivo dichiarato è confermare il seggio socialista in Governo e rafforzare la presenza del PS e dell'area progressista nelle istituzioni cantonali.
Carobbio: «I diritti conquistati vanno difesi»
Nel suo intervento, Marina Carobbio ha individuato tre priorità che guidano la sua azione politica: diritti, cura e solidarietà. La consigliera di Stato ha rivendicato il lavoro svolto durante la legislatura, sottolineando di essere riuscita, pur rappresentando l'unica voce socialista in un Esecutivo di centro-destra, a modificare alcune decisioni e a evitare tagli. Tra gli esempi citati figurano la difesa della pedagogia speciale e della scuola inclusiva.
«I diritti che oggi difendiamo li hanno conquistati donne e uomini che ci hanno creduto prima di noi. Donne e uomini che non si sono lasciati intimorire, che non sono stati in silenzio, ma che hanno agito anche nei tempi più bui e difficili. Ora tocca a noi. E io ci sono, con l'esperienza di questi anni, con la convinzione di sempre e con tutta la mia energia».
Lunghi: «La fortuna non è una politica sociale»
Nancy Lunghi ha invece ripercorso la propria esperienza personale per spiegare le ragioni della candidatura. Figlia di madre portoghese, cresciuta in una famiglia monoparentale, ha raccontato di aver lavorato durante i fine settimana per finanziarsi gli studi.
«Mi sento fortunata, perché ce l'ho fatta. Ma il punto è proprio questo: era fortuna. E la fortuna non è una politica sociale», ha dichiarato la municipale di Locarno, insistendo sulla necessità di garantire opportunità indipendentemente dalle condizioni di partenza.
«Mi candido perché voglio un Ticino in cui restare. Restare, tornare, e viverci bene. Un Ticino equo, dove non sia il punto di partenza a decidere il punto d'arrivo».
Lunghi ha anche reso omaggio alla collega di lista: «In questi anni Marina ha tenuto alta la nostra bandiera in un Governo di centro-destra, spesso da sola. Adesso il nostro compito è fare in modo che non sia più sola».
Quindici rivendicazioni per l'alleanza
Le basi programmatiche dell'intesa tra PS, Verdi e MPS sono state illustrate dalla copresidente socialista Laura Riget. Il documento comune, denominato «Bussola», comprende 15 rivendicazioni che spaziano dalla distribuzione della ricchezza al rafforzamento dello Stato sociale, passando per salari dignitosi, servizi pubblici, diritto alla casa, protezione del territorio, parità e democrazia.
Riget ha precisato che l'alleanza non intende cancellare le differenze tra le tre formazioni politiche, ma valorizzarle attorno a obiettivi condivisi. Ha inoltre ribadito la disponibilità del PS a cercare compromessi, pur mantenendo la possibilità di opporsi alle decisioni ritenute contrarie ai propri principi.
«Come PS siamo pronti a fare opposizione quando è necessario. Ma la strada che privilegiamo, quando possibile, è quella di cercare compromessi che sappiano rispondere agli interessi delle persone: migliorare la vita quotidiana e la fine del mese, proteggere chi è più fragile, le famiglie, il ceto medio e l'ambiente. Perché per noi l'opposizione deve essere uno strumento, non un fine».
Premi di cassa malati, salari e assegni familiari
Sul fronte delle priorità sociali ed economiche, il copresidente Fabrizio Sirica ha posto l'accento sulla lotta al carovita e sul rafforzamento del potere d'acquisto, rivendicando i risultati ottenuti dal partito durante la legislatura.
Tra questi, il PS cita l'approvazione dell'iniziativa per il 10%, che porterà dal 2027 circa 8'000 persone in più a beneficiare di un aiuto per il pagamento dei premi di cassa malati. Secondo le cifre indicate dal partito, nel 2029 i nuovi beneficiari raggiungeranno quota 100'000.
Sirica ha inoltre ricordato il rafforzamento del salario minimo, con aumenti destinati a interessare circa 23'000 lavoratrici e lavoratori, e l'introduzione della tredicesima rendita AVS, risultato che il PS attribuisce anche all'impegno comune con i sindacati.
Il partito guarda però già alle prossime battaglie politiche. Nelle prossime settimane è previsto il lancio di un'iniziativa per portare gli assegni familiari a 300 franchi al mese, con l'obiettivo di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie ticinesi.
Con il congresso di oggi prende ufficialmente avvio la campagna elettorale dei socialisti.