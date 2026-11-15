Il PS conferma l'alleanza con Verdi e MPS: Carobbio e Lunghi candidate al Governo

«Come PS siamo pronti a fare opposizione quando è necessario. Ma la strada che privilegiamo, quando possibile, è quella di cercare compromessi che sappiano rispondere agli interessi delle persone: migliorare la vita quotidiana e la fine del mese, proteggere chi è più fragile, le famiglie, il ceto medio e l'ambiente. Perché per noi l'opposizione deve essere uno strumento, non un fine».

Premi di cassa malati, salari e assegni familiari

Sul fronte delle priorità sociali ed economiche, il copresidente Fabrizio Sirica ha posto l'accento sulla lotta al carovita e sul rafforzamento del potere d'acquisto, rivendicando i risultati ottenuti dal partito durante la legislatura.