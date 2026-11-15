Centro d'Asilo di Chiasso, chiesti chiarimenti anche al Municipio

E dieci sono le domande rivolte al Municipio, a cui viene chiesto quando è stato informato della riapertura, quale posizione ha espresso e se sono state concordate condizioni scritte con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in particolare sul numero massimo di ospiti, sulla durata e sulla successiva chiusura.

Il Gruppo chiede inoltre quali misure di sicurezza saranno operative fin dal primo giorno, se verranno rafforzati il presidio interno e il pattugliamento esterno, anche nelle ore notturne, e chi sosterrà i costi degli eventuali servizi supplementari. Infine, un’attenzione particolare è rivolta alle procedure per intervenire tempestivamente in caso di episodi problematici e agli strumenti a disposizione di residenti e commercianti per segnalare danni o chiedere assistenza.