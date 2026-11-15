Centro d'Asilo di Chiasso, chiesti chiarimenti anche al Municipio
Un'interrogazione del Gruppo Lega/UDC/Indipendenti sollecita l'esecutivo comunale sulla riapertura della struttura
CHIASSO - La riapertura del Centro d'asilo di Chiasso è, politicamente, sul tavolo del Consiglio di Stato e del Municipio di Chiasso. All'interrogazione presentata ieri da Stefano Tonini al governo si è aggiunta in queste ore quella del Gruppo Lega/UDC/Indipendenti in consiglio comunale che chiede all'esecutivo della cittadina di confine chiarimenti, a partire dal suo coinvolgimento nella decisione.
Chiasso, si legge nell'atto politico, «non può essere chiamata ad assorbire le emergenze federali senza ottenere prima garanzie concrete. La tranquillità dei residenti, la tutela dei commercianti e la sicurezza degli spazi pubblici devono essere condizioni della riapertura».
E dieci sono le domande rivolte al Municipio, a cui viene chiesto quando è stato informato della riapertura, quale posizione ha espresso e se sono state concordate condizioni scritte con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in particolare sul numero massimo di ospiti, sulla durata e sulla successiva chiusura.
Il Gruppo chiede inoltre quali misure di sicurezza saranno operative fin dal primo giorno, se verranno rafforzati il presidio interno e il pattugliamento esterno, anche nelle ore notturne, e chi sosterrà i costi degli eventuali servizi supplementari. Infine, un’attenzione particolare è rivolta alle procedure per intervenire tempestivamente in caso di episodi problematici e agli strumenti a disposizione di residenti e commercianti per segnalare danni o chiedere assistenza.