Nove nuovi agenti di custodia
L’ingresso in servizio rappresenta una svolta importante sia per i nuovi agenti che per il sistema penitenziario cantonale.
L’ingresso in servizio rappresenta una svolta importante sia per i nuovi agenti che per il sistema penitenziario cantonale.
BELLINZONA - Sette uomini e due donne, pronti a indossare la divisa e ad assumersi le responsabilità di un mestiere tanto delicato quanto impegnativo. Dopo otto mesi di formazione, nove nuovi agenti di custodia delle Strutture carcerarie cantonali hanno dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
La cerimonia si è svolta sabato 14 novembre 2026 al Campus Est USI-SUPSI di Lugano e ha rappresentato un momento istituzionale significativo per i nuovi agenti di custodia, che si apprestano a entrare in servizio nelle Strutture carcerarie cantonali.
Ad aprire gli interventi è stata la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, che ha richiamato il valore e la complessità della professione di agente di custodia, evidenziando l'importanza della dimensione personale e del sostegno famigliare nell'affrontare le sfide quotidiane.
Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha valorizzato la scelta dei nuovi agenti che, provenienti da esperienze professionali diverse, hanno deciso di mettersi al servizio della collettività. Ha inoltre ricordato il loro ruolo fondamentale nel garantire l’ordine e promuovere comportamenti responsabili tra le persone detenute, contribuendo al reinserimento sociale e alla prevenzione della recidiva.
Il Direttore delle Strutture carcerarie cantonali Stefano Laffranchini-Deltorchio ha dato il benvenuto ai nuovi agenti nella famiglia delle Strutture carcerarie cantonali, richiamando l'importanza della solidarietà e del sostegno reciproco tra colleghi in un ambiente professionale caratterizzato da particolari esigenze di sicurezza e riservatezza.
Alla cerimonia hanno preso parte anche la Professoressa Annamaria Astrologo, titolare dell’Istituto di diritto dell’Università della Svizzera italiana; il Presidente della Commissione di vigilanza sulle condizioni di detenzione, Beppe Savary; la Presidente dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Ursula Züblin; il Presidente del Tribunale penale cantonale, Marco Villa; il Sindaco di Lugano, Michele Foletti; e il maggiore Marco Zambetti, Capo della gendarmeria in rappresentanza della Polizia cantonale, insieme a numerosi rappresentanti delle autorità politiche, giudiziarie e accademiche e ai famigliari dei nuovi agenti.
La dichiarazione di fedeltà ha costituito il momento culminante della cerimonia, accompagnata dalla Musica militare ticinese, che ha contribuito a conferire solennità all'occasione.