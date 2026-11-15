Nove nuovi agenti di custodia

Ad aprire gli interventi è stata la Direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, che ha richiamato il valore e la complessità della professione di agente di custodia, evidenziando l'importanza della dimensione personale e del sostegno famigliare nell'affrontare le sfide quotidiane.

Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha valorizzato la scelta dei nuovi agenti che, provenienti da esperienze professionali diverse, hanno deciso di mettersi al servizio della collettività. Ha inoltre ricordato il loro ruolo fondamentale nel garantire l’ordine e promuovere comportamenti responsabili tra le persone detenute, contribuendo al reinserimento sociale e alla prevenzione della recidiva.