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Blocco dei voli, Trump ha trovato il (suo) colpevole. È Biden

Il presidente statunitense ha scaricato le responsabilità sull'Amministrazione precedente: «Hanno peggiorato tutto»
Blocco dei voli, Trump ha trovato il (suo) colpevole. È Biden
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Blocco dei voli, Trump ha trovato il (suo) colpevole. È Biden
Il presidente statunitense ha scaricato le responsabilità sull'Amministrazione precedente: «Hanno peggiorato tutto»

WASHINGTON D.C. - Donald Trump è uscito dal lungo silenzio sul caos dei voli, scaricando sull'amministrazione del predecessore Joe Biden la responsabilità del blocco del traffico aereo di venerdì in tutti gli Stati Uniti.

Si è trattato di «un disastro» per la Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità che vigila sul traffico aereo, ha scritto Trump su Truth.

Ma col Paese che prova a ritornare alla normalità malgrado i 1.600 voli cancellati oggi, il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha individuato una parte dei problemi anche nella «rigidità» dei 12,5 miliardi di dollari stanziati lo scorso giugno dal Congresso per ammodernare le infrastrutture del controllo aereo che, a suo dire, punterebbero «solo a ricostruire l'hardware e non anche i software».

Duffy, in una delle numerose apparizioni televisive, ha provato a rassicurare un Paese sorpreso di fronte all'ipotesi che il blocco nei cieli sia stato causato da un singolo router nel sud dell'Arkansas, secondo la ricostruzione del Wall Street Journal.

«Al momento si registrano alcuni ritardi nello spazio aereo, ma prevediamo che, tra la fine della giornata di oggi e la giornata di domani, le operazioni torneranno a pieno ritmo», ha rimarcato il segretario ai Trasporti, nel suo intervento alla Cbs.

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Dopo il caos, il peggior blocco aereo degli ultimi 25 anni

Duffy ha detto che le strutture coinvolte in Texas e Arkansas nei problemi alle comunicazioni sono state «messe in sicurezza» e che sono in corso accertamenti diagnostici. «Non abbiamo alcuna indicazione di attacco informatico estero e continueremo a indagare con l'Fbi e gli altri organismi federali preposti all'applicazione della legge», ha affermato.

Alla domanda sul perché Trump non abbia fatto dichiarazioni pubbliche sul caos nei cieli, Duffy ha replicato che «il suo impegno è stato straordinario. È il primo presidente che abbiamo mai avuto a preoccuparsi così tanto della modernizzazione dello spazio aereo».

Il presidente, alla vigilia della sua partenza per il vertice Asean nelle Filippine e per il summit dell'Apec in Cina, ha sparato ad alzo zero contro l'amministrazione Biden, i cui funzionari hanno «peggiorato» tutto.

«Grandi somme di denaro sono state spese in modo sconsiderato, rendendo un sistema già vecchio e malfunzionante ancora peggiore di quanto non fosse all'inizio», ha rincarato su Truth, poco prima di partire per il suo campo da golf in Virginia. Trump poi esortanto il Congresso ad approvare almeno i 30 miliardi di dollari richiesti. «Deve dare la sua approvazione, disponiamo delle competenze e di un piano per i sistemi di controllo del volo. L'amministrazione Biden ha fatto regredire il tutto di anni!», ha concluso.

Al Congresso, nel frattempo, domani sono attesi i primi funzionari della Faa e del Dipartimento dei Trasporti che forniranno i chiarimenti sulle risorse di ammodernamento del sistema di controllo del traffico aereo americano.

C'è un consenso bipartisan anche se i democratici vogliono «vederci chiaro», ha osservato Chris Van Hollen, senatore del Maryland: «Non possiamo prendere una richiesta a scatola chiusa», ha detto. Le analisi dei democratici hanno fatto emergere che solo un terzo dei 12,5 miliardi, a distanza di quindici mesi, è stata impegnata.

Nel frattempo, il più lungo blocco del traffico aereo negli Stati Uniti degli ultimi 25 anni, dagli eventi drammatici degli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001, continua a pesare su centinaia di migliaia di passeggeri: in tre giorni sono stati cancellati circa 17.500 voli, secondo le rilevazioni di FlightAware, piattaforma di monitoraggio del traffico aereo. Un vero incubo per i viaggiatori.

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