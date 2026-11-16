Inferno di fuoco a Phuket: undici morti e 16 feriti
Un incendio ha devastato cinque edifici commerciali nella località turistica di Patong. Le fiamme potrebbero essere state provocate da un cortocircuito
PATONG - Undici persone hanno perso la vita e altre 16 sono rimaste ferite in un violento incendio scoppiato nelle prime ore del mattino sull'isola turistica thailandese di Phuket. Le fiamme hanno avvolto cinque edifici commerciali, i cosiddetti "shophouses", nel centro turistico di Patong. Lo riferisce il quotidiano Bangkok Post, citando le autorità locali.
Tra le vittime ci sarebbero otto donne e tre uomini. Una delle persone coinvolte proveniva dal Myanmar, mentre le altre erano di nazionalità thailandese.
Secondo i primi accertamenti, all'origine del rogo potrebbe esserci stato un cortocircuito su un palo della corrente elettrica, che avrebbe provocato l'esplosione di un trasformatore. Le fiamme si sarebbero quindi propagate a un'attività di noleggio di motociclette, per poi raggiungere i negozi vicini. Stando a quanto dichiarato dal vicesindaco di Patong, nel locale erano custoditi circa 100 veicoli a noleggio, oltre a benzina e lubrificanti. Ai piani superiori abitavano alcuni dipendenti.
Secondo la polizia, molte delle persone rimaste intrappolate hanno cercato di sfuggire alle fiamme e al fumo denso raggiungendo i tetti degli edifici. Alcune vittime, stando agli investigatori, avrebbero telefonato disperatamente ad amici e familiari mentre tentavano di mettersi in salvo.
La maggior parte delle vittime sarebbe morta per intossicazione da fumo. Come spiegato dal governatore di Phuket, Chotenarin Kerdsom, i corpi non presentavano ferite esterne. Ai vigili del fuoco sono servite circa due ore per riportare l'incendio sotto controllo. La polizia ha intanto escluso l'origine dolosa del rogo dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto le testimonianze.
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