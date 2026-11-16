Inferno di fuoco a Phuket: undici morti e 16 feriti

Secondo i primi accertamenti, all'origine del rogo potrebbe esserci stato un cortocircuito su un palo della corrente elettrica, che avrebbe provocato l'esplosione di un trasformatore. Le fiamme si sarebbero quindi propagate a un'attività di noleggio di motociclette, per poi raggiungere i negozi vicini. Stando a quanto dichiarato dal vicesindaco di Patong, nel locale erano custoditi circa 100 veicoli a noleggio, oltre a benzina e lubrificanti. Ai piani superiori abitavano alcuni dipendenti.

Secondo la polizia, molte delle persone rimaste intrappolate hanno cercato di sfuggire alle fiamme e al fumo denso raggiungendo i tetti degli edifici. Alcune vittime, stando agli investigatori, avrebbero telefonato disperatamente ad amici e familiari mentre tentavano di mettersi in salvo.