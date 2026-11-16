Ucraina e Ue preparano un pacchetto di aiuti di emergenza per l'inverno
Comprende generatori, stazioni di ricarica, autobus e assistenza per ponti
KIEV - L'Ucraina e l'Unione Europea stanno preparando un pacchetto di aiuti invernali di emergenza. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi in un post sul suo canale Telegram ufficiale, secondo quanto riportato da Ukrinform.
«Insieme all'Ue, stiamo definendo i contenuti specifici di un pacchetto di aiuti invernali di emergenza per l'Ucraina. Comprenderà generatori, stazioni di ricarica, autobus e assistenza per ponti e attraversamenti al fine di garantire collegamenti affidabili tra le due sponde del fiume Dnipro. Tutto ciò è essenziale per contrastare il terrorismo russo che prende di mira Kiev, Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Odessa e altre città», si legge nel post.
Secondo il primo ministro, domenica l'attacco russo alle linee elettriche e alle sottostazioni nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità. La situazione è estremamente difficile e i tecnici del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per ripristinare la corrente. «Domani a Bruxelles parlerò con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per concordare i dettagli principali. Mi aspetto che la decisione venga finalizzata e che le prime spedizioni dei materiali necessari arrivino in Ucraina il prima possibile», ha scritto Koretskyi.