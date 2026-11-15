Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?

Ferrari è particolarmente presente a Zugo, VW nel Canton Glarona. E in Ticino?
Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?
20min/Dominic Forstenhauser
di 20min.ch | Dominic Forstenhauser
Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?
Ferrari è particolarmente presente a Zugo, VW nel Canton Glarona. E in Ticino?

ZURIGO - Alla fine di settembre 2025, in Svizzera erano registrate complessivamente 4’839’465 automobili. I dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) prendono in considerazione 109 marche con almeno 100 veicoli immatricolati a livello nazionale, che rappresentano il 99,9% dell'intero parco auto svizzero.

Zurigo ha più automobili, Uri ne ha meno
Dal 2015 il parco auto svizzero è cresciuto dell'8,6%, passando da 4’458’246 a 4’839’465 veicoli. Zurigo è il cantone con il maggior numero di automobili, ben 747’365. Seguono Berna con 549’447, Vaud con 437’074 e Argovia con 432’031. All'estremo opposto si trova Uri, con appena 21’674 automobili. In Ticino? Se ne contano 227'826.

Volkswagen domina in tutti i cantoni
Con 613’693 automobili registrate, Volkswagen è la marca più diffusa in Svizzera. Seguono Mercedes con 368’840 veicoli, BMW con 359’370 e Audi con 328’502.

Le prime tre marche, Volkswagen, Mercedes e BMW, rappresentano insieme il 27,7% di tutte le automobili registrate nel Paese. Considerando le dieci marche più diffuse, la quota sale a quasi il 60% del totale.

Volkswagen occupa il primo posto in tutti i 26 cantoni, anche se con quote differenti. A Glarona rappresenta il 14,5% delle automobili registrate, mentre in Vallese la sua quota si ferma all'11,1%.

Ticino nella media
Il nostro cantone rispecchia la media nazionale, con una piccola differenza: se al primo e al secondo posto si trovano infatti VW e Mercedes, la terza posizione vede Audi invece di BMW. Quest'ultima, infatti, occupa la 5ª posizione, superata persino da Toyota e seguita da Skoda e Fiat.

A Zugo Porsche e Ferrari sono particolarmente diffuse
Zugo si distingue per l'elevata presenza di diverse marche di lusso. Nel cantone, un'automobile su 22 è una Porsche, contro una su 64 a livello nazionale. Anche le Ferrari sono particolarmente diffuse: se ne conta una ogni 157 automobili, rispetto a una ogni 544 nel resto della Svizzera.

Tesla vola, Opel registra il calo maggiore
La crescita di Tesla è impressionante: dalle 1’890 automobili registrate nel 2015 si è passati alle 55’110 di fine settembre 2025. Un aumento di circa 29 volte. Anche Dacia ha registrato una forte crescita, con un incremento del 162%.

Undici marche non figuravano ancora nelle statistiche del 2015. Tra queste c'è Cupra, che oggi conta 28’271 automobili, ma anche Polestar, BYD e Genesis. Sul fronte opposto, Opel è la marca che ha perso più veicoli: il suo parco auto si è ridotto del 37%, passando da 277’770 a 175’659 unità.

Quasi 250mila auto elettriche: una su cinque è una Tesla
Alla fine di settembre 2025, in Svizzera erano registrate 249’832 automobili completamente elettriche, pari al 5,2% del parco auto nazionale. Nel conteggio non rientrano i veicoli ibridi.

Tesla domina anche questo segmento, con una quota del 22%: più di un'auto elettrica su cinque è dunque di questa marca. Seguono Volkswagen con 23’574 veicoli, poi Audi, Skoda e Renault, ciascuna con circa 17’000-18’000 automobili completamente elettriche.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
automobiliSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»
LIVE
CALCIO
1 gior
5
27

Era considerato uno dei più grandi talenti: «Ho bevuto troppo spesso tre birre e sono andato da McDonald’s»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
68

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
2 gior
118
147

Ragazzo invalido nei pasticci

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
3 gior

Ragazza di 19 anni investita

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
40

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
1 gior
48
104

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici
LIVE
LUGANO
8 ore
79

Miss Mamma Ticino 2026, ecco le cinque vincitrici

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
2 gior
42
96

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
1 gior
10
75

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
3 gior
44
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video
LIVE
BELLINZONA
12 ore
11
39

Era caduto in disgrazia, oggi aiuta gli altri a stare meglio: il video

Blackout, senza corrente per circa un'ora
LIVE
CUGNASCO-GERRA
12 ore
11
34

Blackout, senza corrente per circa un'ora

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
1 gior
64
147

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban
LIVE
UNGHERIA
1 gior
11
36

Sepolti nei boschi, i milioni nascosti dell'ex ministro di Orban

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
40

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

Ma come sarà il prossimo inverno?
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
9 ore
7
26

Ma come sarà il prossimo inverno?

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
30

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
2 gior
95

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

A San Martino non c'è solo la festa
LIVE
MENDRISIO
1 gior
19

A San Martino non c'è solo la festa

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
2 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
2 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

Furti nei veicoli, c'è un arresto
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
129

Furti nei veicoli, c'è un arresto

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
2 gior
26
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
2 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
2 gior
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22

Premiate le migliori apprendiste del 2026

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
1 gior
21

Uomini annegati e galli decapitati

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
2 gior
109
190

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior
62
60

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
2 gior
23
54

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
2 gior
20
36

«Il calcio italiano è marcio»

La Lega punta su Piccaluga
LIVE
CANTONE
8 ore
69
186

La Lega punta su Piccaluga

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
2 gior
21
53

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
2 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park
LIVE
STATI UNITI
10 ore
4
50

Il giudice ferma Trump, non potrà chiudere l'East Potomac Park

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
2 gior
68
149

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
2 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3

Miss Universo Svizzera, ancora accuse: «Umiliazioni, pressioni e richieste di denaro»

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
2 gior
15
40

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
3 gior
41
87

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette
LIVE
VALLESE
2 gior
4
27

Cremo se ne va: a rischio quasi metà della produzione di raclette

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
8
134

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»
LIVE
CALCIO
12 ore
16

«Clamoroso: Ronaldinho torna a giocare. E sarà subito titolare»

Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino 2026 verso il gran finale: sabato sarà la notte delle emozioni

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
5

Scommetti 100 franchi, ne vinci 90. Eppure sei felice

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?
LIVE
SVIZZERA
5 ore
15
51

Sembra che tutti siano malati: quali virus circolano?

Droga e armi sequestrate a Zurigo e Dübendorf
LIVE
ZURIGO
6 ore
1
10

Droga e armi sequestrate a Zurigo e Dübendorf

Ottant'anni fa il salvataggio che segnò le origini della REGA
LIVE
SVIZZERA
6 ore
19

Ottant'anni fa il salvataggio che segnò le origini della REGA

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com
LIVE
SVIZZERA
12 ore
14
58

Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com

La disoccupazione tra i giovani raggiunge valori record
LIVE
SVIZZERA
12 ore
26
64

La disoccupazione tra i giovani raggiunge valori record

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
35

Per loro il lavoro non è un miraggio, ma ci manca davvero poco

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
26

Ha azzeccato i sei numeri e si intasca un milione

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
61

Parcheggi, artigiani e commercianti protestano: «Le città sono diventate impossibili»

Cassis al vertice della Francofonia
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
92

Cassis al vertice della Francofonia