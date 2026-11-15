Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?
Ferrari è particolarmente presente a Zugo, VW nel Canton Glarona. E in Ticino?
Ferrari è particolarmente presente a Zugo, VW nel Canton Glarona. E in Ticino?
ZURIGO - Alla fine di settembre 2025, in Svizzera erano registrate complessivamente 4’839’465 automobili. I dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) prendono in considerazione 109 marche con almeno 100 veicoli immatricolati a livello nazionale, che rappresentano il 99,9% dell'intero parco auto svizzero.
Zurigo ha più automobili, Uri ne ha meno
Dal 2015 il parco auto svizzero è cresciuto dell'8,6%, passando da 4’458’246 a 4’839’465 veicoli. Zurigo è il cantone con il maggior numero di automobili, ben 747’365. Seguono Berna con 549’447, Vaud con 437’074 e Argovia con 432’031. All'estremo opposto si trova Uri, con appena 21’674 automobili. In Ticino? Se ne contano 227'826.
Volkswagen domina in tutti i cantoni
Con 613’693 automobili registrate, Volkswagen è la marca più diffusa in Svizzera. Seguono Mercedes con 368’840 veicoli, BMW con 359’370 e Audi con 328’502.
Le prime tre marche, Volkswagen, Mercedes e BMW, rappresentano insieme il 27,7% di tutte le automobili registrate nel Paese. Considerando le dieci marche più diffuse, la quota sale a quasi il 60% del totale.
Volkswagen occupa il primo posto in tutti i 26 cantoni, anche se con quote differenti. A Glarona rappresenta il 14,5% delle automobili registrate, mentre in Vallese la sua quota si ferma all'11,1%.
Ticino nella media
Il nostro cantone rispecchia la media nazionale, con una piccola differenza: se al primo e al secondo posto si trovano infatti VW e Mercedes, la terza posizione vede Audi invece di BMW. Quest'ultima, infatti, occupa la 5ª posizione, superata persino da Toyota e seguita da Skoda e Fiat.
A Zugo Porsche e Ferrari sono particolarmente diffuse
Zugo si distingue per l'elevata presenza di diverse marche di lusso. Nel cantone, un'automobile su 22 è una Porsche, contro una su 64 a livello nazionale. Anche le Ferrari sono particolarmente diffuse: se ne conta una ogni 157 automobili, rispetto a una ogni 544 nel resto della Svizzera.
Tesla vola, Opel registra il calo maggiore
La crescita di Tesla è impressionante: dalle 1’890 automobili registrate nel 2015 si è passati alle 55’110 di fine settembre 2025. Un aumento di circa 29 volte. Anche Dacia ha registrato una forte crescita, con un incremento del 162%.
Undici marche non figuravano ancora nelle statistiche del 2015. Tra queste c'è Cupra, che oggi conta 28’271 automobili, ma anche Polestar, BYD e Genesis. Sul fronte opposto, Opel è la marca che ha perso più veicoli: il suo parco auto si è ridotto del 37%, passando da 277’770 a 175’659 unità.
Quasi 250mila auto elettriche: una su cinque è una Tesla
Alla fine di settembre 2025, in Svizzera erano registrate 249’832 automobili completamente elettriche, pari al 5,2% del parco auto nazionale. Nel conteggio non rientrano i veicoli ibridi.
Tesla domina anche questo segmento, con una quota del 22%: più di un'auto elettrica su cinque è dunque di questa marca. Seguono Volkswagen con 23’574 veicoli, poi Audi, Skoda e Renault, ciascuna con circa 17’000-18’000 automobili completamente elettriche.