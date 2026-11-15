Quale marca di auto è la più diffusa nel tuo cantone?

Zurigo ha più automobili, Uri ne ha meno

Dal 2015 il parco auto svizzero è cresciuto dell'8,6%, passando da 4’458’246 a 4’839’465 veicoli. Zurigo è il cantone con il maggior numero di automobili, ben 747’365. Seguono Berna con 549’447, Vaud con 437’074 e Argovia con 432’031. All'estremo opposto si trova Uri, con appena 21’674 automobili. In Ticino? Se ne contano 227'826.