«È lì dentro e ha paura»: il gattino Isaac salvato dopo giorni sotto le macerie
Per giorni la sua giovane proprietaria aveva sperato di riabbracciarlo. A ritrovare Isaac, grazie a un flebile miagolio, è stato un collaboratore di un'associazione per la protezione degli animali.
Per giorni la sua giovane proprietaria aveva sperato di riabbracciarlo. A ritrovare Isaac, grazie a un flebile miagolio, è stato un collaboratore di un'associazione per la protezione degli animali.
NEW YORK - Una piccola storia a lieto fine dopo una tragedia costata la vita a otto persone. A diversi giorni dal crollo di un edificio a New York, Isaac, un gatto dato per disperso è stato ritrovato vivo e restituito alla sua giovane proprietaria.
Il salvataggio è avvenuto domenica (ora locale) nel quartiere di Flatbush, a Brooklyn. Un collaboratore di un'associazione per la protezione degli animali è uscito dall'area transennata con un trasportino dal quale provenivano forti miagolii. Al suo interno c'era Isaac, un gatto grigio e bianco.
Solo venerdì, durante una conferenza stampa, la giovane, proprietaria di Isaac, aveva implorato in lacrime i soccorritori di tornare a cercarlo nell'abitazione della famiglia, danneggiata dal crollo. «Perché lui è proprio lì dentro adesso. Ma penso che si nasconda da loro e abbia molta paura», aveva spiegato.
Un debole miagolio dalla cucina
Domenica, finalmente, la svolta. Il responsabile di un'associazione locale per la protezione degli animali, tornato a ispezionare l'appartamento in stretto coordinamento con l'ufficio edilizio di New York, ha sentito un debole «miao» provenire da un armadio della cucina. Era Isaac, che era riuscito a sopravvivere per giorni nell'edificio danneggiato.
La notizia ha raggiunto anche il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha espresso la propria gioia per il ricongiungimento. «Isaac riceverà ora le cure veterinarie di cui ha bisogno. Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a riunirli», ha scritto su X.
Il crollo era avvenuto mercoledì pomeriggio, quando un edificio residenziale di più piani a Brooklyn era parzialmente precipitato in una vicina fossa di cantiere. La tragedia ha provocato otto vittime e costretto numerosi residenti degli immobili circostanti, tra cui la famiglia di Zariah, a lasciare le proprie abitazioni, tuttora inagibili.