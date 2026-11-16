«È lì dentro e ha paura»: il gattino Isaac salvato dopo giorni sotto le macerie

Solo venerdì, durante una conferenza stampa, la giovane, proprietaria di Isaac, aveva implorato in lacrime i soccorritori di tornare a cercarlo nell'abitazione della famiglia, danneggiata dal crollo. «Perché lui è proprio lì dentro adesso. Ma penso che si nasconda da loro e abbia molta paura», aveva spiegato.

Un debole miagolio dalla cucina

Domenica, finalmente, la svolta. Il responsabile di un'associazione locale per la protezione degli animali, tornato a ispezionare l'appartamento in stretto coordinamento con l'ufficio edilizio di New York, ha sentito un debole «miao» provenire da un armadio della cucina. Era Isaac, che era riuscito a sopravvivere per giorni nell'edificio danneggiato.