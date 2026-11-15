L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna

L'equilibrio regna anche nel periodo centrale, con il Losanna che prova ad alzare il ritmo. Le occasioni da rete, però, continuano a scarseggiare. A rompere gli indugi è l'Ambrì: Pestoni, lanciato alla perfezione da Manix Landry, si invola in contropiede e, con una finta magistrale nonostante il precario equilibrio, infila Pasche tra i gambali. La partita si fa più spigolosa e Aurélien Marti si distingue per diversi interventi al limite, talvolta anche oltre. Quando il roccioso difensore finisce sulla panchina dei penalizzati per una carica con il bastone ai danni di Joly, il primo blocco di power play biancoblù costruisce un paio di ottime occasioni. Pasche, però, dice di no. L'Ambrì ha ormai preso in mano le redini della partita.

Nel terzo periodo i leventinesi continuano a lottare e a spingere, ma sprecano altre due occasioni in superiorità numerica, con Kurashev e Vidal penalizzati a breve distanza l'uno dall'altro. Le opportunità mancate cominciano a essere parecchie, ma stavolta il vecchio adagio secondo cui chi sbaglia paga non trova conferma. Al 48' è infatti una giocata di altissima scuola di Järventie a regalare all'Ambrì il meritato raddoppio. Passa meno di un minuto e arriva anche il tris: Heed lascia partire un polsino chirurgico che non dà scampo a Pasche. Un micidiale uno-due che chiude virtualmente i conti.