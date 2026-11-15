L'Ambrì rialza la testa e travolge il Losanna
Prestazione di grande solidità dei leventinesi, che si impongono 4-0 e ritrovano il sorriso. Wüthrich è insuperabile: 28 parate e terzo shutout stagionale.
Prestazione di grande solidità dei leventinesi, che si impongono 4-0 e ritrovano il sorriso. Wüthrich è insuperabile: 28 parate e terzo shutout stagionale.
AMBRÌ - L'Ambrì si lascia alle spalle la brutta serata di Davos e risponde con una prova di grande solidità, annichilendo il Losanna con un perentorio 4-0. Il risultato rispecchia quanto visto sul ghiaccio: i biancoblù hanno controllato la partita dall'inizio alla fine, concedendo pochissimo ai talentuosi avversari e potendo contare su un Wüthrich in grande serata.
Il Losanna - che ha recuperato alcuni infortunati, Czarnik su tutti - parte a spron battuto e cerca subito di imporre il proprio ritmo. L'Ambrì, però, non si lascia intimidire e risponde colpo su colpo, rendendosi pericoloso soprattutto con il suo top scorer Järventie. La pressione dei vodesi aumenta quando Muggli finisce sulla panchina dei penalizzati, ma il peggior box play del campionato (69% di efficacia) ha la meglio sul peggior power play della lega (14%). La sfida resta equilibrata e combattuta, con i leventinesi particolarmente insidiosi grazie alla loro prima linea. Nemmeno i biancoblù, tuttavia, riescono a sfruttare una superiorità numerica, nonostante alcune interessanti combinazioni tra Schnarr e Järventie. Il primo tempo si chiude così a reti inviolate.
L'equilibrio regna anche nel periodo centrale, con il Losanna che prova ad alzare il ritmo. Le occasioni da rete, però, continuano a scarseggiare. A rompere gli indugi è l'Ambrì: Pestoni, lanciato alla perfezione da Manix Landry, si invola in contropiede e, con una finta magistrale nonostante il precario equilibrio, infila Pasche tra i gambali. La partita si fa più spigolosa e Aurélien Marti si distingue per diversi interventi al limite, talvolta anche oltre. Quando il roccioso difensore finisce sulla panchina dei penalizzati per una carica con il bastone ai danni di Joly, il primo blocco di power play biancoblù costruisce un paio di ottime occasioni. Pasche, però, dice di no. L'Ambrì ha ormai preso in mano le redini della partita.
Nel terzo periodo i leventinesi continuano a lottare e a spingere, ma sprecano altre due occasioni in superiorità numerica, con Kurashev e Vidal penalizzati a breve distanza l'uno dall'altro. Le opportunità mancate cominciano a essere parecchie, ma stavolta il vecchio adagio secondo cui chi sbaglia paga non trova conferma. Al 48' è infatti una giocata di altissima scuola di Järventie a regalare all'Ambrì il meritato raddoppio. Passa meno di un minuto e arriva anche il tris: Heed lascia partire un polsino chirurgico che non dà scampo a Pasche. Un micidiale uno-due che chiude virtualmente i conti.
Il Losanna prova a reagire e aumenta la pressione nel terzo biancoblù, senza però riuscire a superare un attentissimo Wüthrich. Il portiere si prende la scena con 28 parate e conquista il terzo shutout stagionale. Nel finale Heim approfitta della porta sguarnita per firmare il definitivo 4-0. Alla Gottardo Arena può così risuonare, a gran voce, la Montanara.
AMBRÌ - LOSANNA 4-0 (0-0, 1-0, 3-0)
Reti: 32'39" Pestoni (M. Landry, L. Landry) 1-0; 47'43" Järventie (De Luca, Schnarr) 2-0; 48'14" Heed (Kodytek, Joly) 3-0; 57'17" Heim (Kodytek 5c6) 4-0.
AMBRÌ - P. Wüthrich; Pezzullo, D. Wüthrich; Järventie, Schnarr, De Luca; Virtanen, Heed; Müller, Kodytek, Joly; I. Dotti, Bachmann; Borradori, Heim, Muggli; Z. Dotti, Häfliger; L. Landry, M. Landry, Pestoni.
LOSANNA - Pasche; Carrick, Fora; Oksanen, Suomela, Riat; Sansonnens, Heldner; Kurashev, Czarnik, Caggiula; Marti, Loeffel; Zehnder, Fuchs, Simic; Vouardoux; Holdener, Vidal, Rüegsegger; Bougro.
Penalità: Ambrì 2x2' - Losanna 5x2'
Gottardo Arena, 6'658 spettatori. Arbitri: Piechaczek - MacFarlane / Cattaneo - Allenspach
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|20
|49
|18
|2
|81
|45
|36
|2
|Berna
|20
|36
|12
|8
|58
|54
|4
|3
|Ambrì
|20
|36
|12
|8
|62
|57
|5
|4
|Ginevra
|21
|35
|12
|9
|56
|63
|-7
|5
|Langnau
|21
|32
|10
|11
|72
|60
|12
|6
|Zugo
|15
|31
|10
|5
|54
|34
|20
|7
|Friborgo
|20
|28
|9
|11
|62
|52
|10
|8
|Ajoie
|20
|28
|10
|10
|64
|67
|-3
|9
|Lugano
|21
|28
|9
|12
|64
|66
|-2
|10
|Davos
|21
|27
|9
|12
|52
|62
|-10
|11
|Lausanne HC
|21
|26
|9
|12
|59
|73
|-14
|12
|Bienne
|20
|24
|7
|13
|62
|69
|-7
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|21
|22
|7
|14
|55
|74
|-19
|14
|EHC Kloten
|21
|21
|7
|14
|51
|76
|-25