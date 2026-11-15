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SCI ALPINO

«Mi si spezza il cuore»

Loic Meillard ha dedicato il podio ottenuto nello slalom di Levi alla sorella Mélanie.
«Mi si spezza il cuore»
Sven Thomann/Blick/freshfocus
Fratello e sorella con il sorriso a marzo.
di 20min.ch | Sven Forster
«Mi si spezza il cuore»
Loic Meillard ha dedicato il podio ottenuto nello slalom di Levi alla sorella Mélanie.
SPORT: Risultati e classifiche

LEVI - Seconda gara, secondo podio. Loïc Meillard conferma il suo ottimo stato di forma conquistando il terzo posto nello slalom di Levi. Un risultato importante per il trentenne svizzero, che ha però vissuto giorni difficili a causa del grave infortunio della "sorellina" Mélanie. «Gli ultimi giorni non sono stati così semplici. Salire sul podio, però, è sicuramente una bella soddisfazione», ha dichiarato al termine della gara.

A rendere particolarmente emozionante il risultato è quanto accaduto venerdì, proprio a Levi. Durante un allenamento, Mélanie Meillard è caduta riportando la rottura del legamento crociato e due lesioni al menisco. Un duro colpo per la sciatrice svizzera, che si trovava in un eccellente stato di forma.

SCI ALPINO
Stagione già finita per Mélanie Meillard

«Ho dovuto concentrarmi su me stesso. Ma alla partenza mi sono detto che avrei corso per lei», ha raccontato Loïc Meillard ai microfoni della SRF. Poi, visibilmente emozionato, ha aggiunto: «So cosa ha fatto quest'estate. Non è mai stata così in forma come ora. Mi si spezza il cuore». Il pensiero del campione è tutto per la sorella: «So che tornerà, ma questo podio è sicuramente per lei».

Se Meillard ha dovuto gestire emozioni contrastanti, Lucas Pinheiro Braathen continua invece a dominare tra i pali stretti. Con due vittorie nelle prime due gare, il brasiliano ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. «La vittoria era il mio obiettivo. Se posso sciare con il cuore ed essere felice, allora posso andare molto veloce», ha spiegato dopo il successo. «Oggi ho avuto sensazioni davvero buone, soprattutto nella prima manche».

Per gli specialisti dello slalom non ci sarà molto tempo per riposare. La prossima settimana il circuito farà tappa a Gurgl, su una pista dalle caratteristiche completamente diverse rispetto a quella finlandese. Un'occasione per gli avversari di provare a interrompere la striscia vincente di Pinheiro Braathen. Prima, però, il brasiliano dovrà occuparsi di una tradizione particolare di Levi: scegliere il nome della renna assegnata al vincitore. Lo scorso anno aveva battezzato la sua renna adottiva Björn.

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