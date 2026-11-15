«Ho dovuto concentrarmi su me stesso. Ma alla partenza mi sono detto che avrei corso per lei», ha raccontato Loïc Meillard ai microfoni della SRF. Poi, visibilmente emozionato, ha aggiunto: «So cosa ha fatto quest'estate. Non è mai stata così in forma come ora. Mi si spezza il cuore». Il pensiero del campione è tutto per la sorella: «So che tornerà, ma questo podio è sicuramente per lei».

Se Meillard ha dovuto gestire emozioni contrastanti, Lucas Pinheiro Braathen continua invece a dominare tra i pali stretti. Con due vittorie nelle prime due gare, il brasiliano ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. «La vittoria era il mio obiettivo. Se posso sciare con il cuore ed essere felice, allora posso andare molto veloce», ha spiegato dopo il successo. «Oggi ho avuto sensazioni davvero buone, soprattutto nella prima manche».