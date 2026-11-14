Russia reintegrata nell'hockey, l'IIHF contesta il verdetto del TAS

Il 30 ottobre il TAS aveva dato ragione alla Federazione russa di hockey su ghiaccio, ordinando all'IIHF di riammettere con effetto immediato le selezioni russe ai Campionati mondiali. La decisione avrebbe avuto conseguenze dirette sulla composizione dei tornei: la nazionale russa Under 20 avrebbe dovuto sostituire la Norvegia ai Mondiali giovanili in programma quest'inverno in Canada, mentre l'Ucraina avrebbe dovuto lasciare il proprio posto alla Russia nella competizione maggiore prevista in primavera in Germania.

Nel motivare la propria decisione, il tribunale con sede a Losanna aveva stabilito che l'IIHF non fosse riuscita a dimostrare sufficientemente la sussistenza delle condizioni giuridiche necessarie per mantenere l'esclusione delle squadre russe, giustificata in particolare da ragioni di sicurezza. Il TAS aveva inoltre dichiarato di non essere stato informato del viaggio a Mosca di Giulio Palermo prima della sua nomina, precisando di non disporre di elementi tali da mettere in dubbio l'indipendenza dell'arbitro.