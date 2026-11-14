Russia reintegrata nell'hockey, l'IIHF contesta il verdetto del TAS
La Federazione internazionale ha impugnato il verdetto del Tribunale arbitrale dello sport, dopo i viaggi a Mosca di due arbitri che hanno deciso sul dossier.
HOCKEY - La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) ha contestato presso il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) la decisione che ha disposto il reintegro delle squadre russe nelle competizioni internazionali. Un verdetto che ha suscitato numerose polemiche negli ultimi giorni. Secondo diversi media, l'IIHF avrebbe sollevato dubbi su possibili conflitti di interesse non dichiarati da due dei tre arbitri che hanno esaminato il caso e deciso a favore della Russia.
Al centro della controversia ci sono i viaggi a Mosca di due membri del collegio arbitrale. Il presidente, l'italiano Giulio Palermo, aveva partecipato il 22 settembre a un congresso sull'arbitrato nella capitale russa, meno di tre settimane prima della sua designazione per il procedimento. Anche l'egiziano Ismail Selim, secondo membro del collegio, era intervenuto a un evento giuridico a Mosca nella primavera del 2025. Il terzo arbitro, il britannico Mark Hovell, non risulta coinvolto nelle rivelazioni.
Il 30 ottobre il TAS aveva dato ragione alla Federazione russa di hockey su ghiaccio, ordinando all'IIHF di riammettere con effetto immediato le selezioni russe ai Campionati mondiali. La decisione avrebbe avuto conseguenze dirette sulla composizione dei tornei: la nazionale russa Under 20 avrebbe dovuto sostituire la Norvegia ai Mondiali giovanili in programma quest'inverno in Canada, mentre l'Ucraina avrebbe dovuto lasciare il proprio posto alla Russia nella competizione maggiore prevista in primavera in Germania.
Nel motivare la propria decisione, il tribunale con sede a Losanna aveva stabilito che l'IIHF non fosse riuscita a dimostrare sufficientemente la sussistenza delle condizioni giuridiche necessarie per mantenere l'esclusione delle squadre russe, giustificata in particolare da ragioni di sicurezza. Il TAS aveva inoltre dichiarato di non essere stato informato del viaggio a Mosca di Giulio Palermo prima della sua nomina, precisando di non disporre di elementi tali da mettere in dubbio l'indipendenza dell'arbitro.
La nuova iniziativa dell'IIHF, i cui dettagli procedurali non sono ancora stati resi pubblici, potrebbe dunque rimettere in discussione un verdetto già fortemente contestato. Un ulteriore elemento di controversia riguarda l'integrazione nel sistema hockeistico russo di squadre provenienti da città occupate, una questione che potrebbe rappresentare un altro argomento a sostegno della volontà della Federazione internazionale di mantenere la Russia esclusa dalle proprie competizioni.