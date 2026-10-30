La Russia può tornare ai Mondiali
Il TAS ha imposto il reintegro in tutte le manifestazioni della Sbornaja. La Federazione internazionale deplora la decisione.
LOSANNA - La Russia può tornare sulla scena internazionale dell'hockey su ghiaccio. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha stabilito che le selezioni russe possono partecipare, con effetto immediato, a tutte le competizioni e ai tornei organizzati dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF).
Una decisione che non soddisfa la federazione internazionale, che sperava in un verdetto diverso. Secondo la IIHF, l'esclusione della Russia era necessaria per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e tutelare l'equità sportiva.
Nonostante il disappunto, la federazione mondiale ha fatto sapere che rispetterà la sentenza del TAS.
Il ritorno ai Mondiali del 2027
Il verdetto apre così le porte al ritorno della Russia nei tornei internazionali. Tra gli appuntamenti più importanti ci sono i Campionati mondiali del 2027, in programma in Germania, dove la nazionale russa potrà tornare a competere per il titolo iridato.