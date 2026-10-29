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SPORT SPRINT

Djokovic piange a Basilea

Zverev è il numero uno al mondo. La A++ Massagno avanza in coppa
Djokovic piange a Basilea
IMAGO / justpictures.ch
Zverev è il numero uno al mondo. La A++ Massagno avanza in coppa

Sport per tutti i palati

di Michele GiraldiCaporedattore Sport
23:55
IMAGO / justpictures.ch
23:55

TENNIS - La corsa di Nole Djokovic agli Swiss Indoors è già finita. Il serbo, ex numero uno al mondo, si è impantanato nel secondo turno del torneo di Basilea, nel quale è stato battuto, al termine di un match-maratona, da Jan-Lennard Struff. Il tedesco numero 47 della classifica ATP si è imposto (4)6-7, 7-5, 7-6(5).

23:00
IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto
22:59

SERIE A - La nona giornata del campionato italiano si è completata con due match e ben dieci reti. Sei si sono viste a Frosinone dove i padroni di casa, sorprendentemente sesti della classifica, hanno maltrattato 5-1 il Lecce. Le restanti quattro sono invece state realizzate a Firenze, dove i viola non sono andati oltre il 2-2 contro l’Atalanta.

22:30
Ti-Press
22:30

BASKET - Dopo i Lugano Tigers, qualificatisi piegando la SAV, anche l’A++ Massagno ha superato i 16esimi di finale di Coppa Svizzera. Lo ha fatto battendo 114-67 il BC Bären Kleinbasel. Nel prossimo turno si disputeranno Rapid Bienne Basket (NL1) - A++ Massagno (SBL) e Lugano Tigers (SBL) - Ginevra (SBL).

21:52
IMAGO / Sportfoto Rudel
21:51

TENNIS - Il prossimo lunedì Alexander Zverev diventerà il 30esimo giocatore – e il secondo tedesco dopo Boris Becker – a occupare la prima posizione della classifica ATP. Dopo la fine prematura della stagione di Jannik Sinner era chiaro che il 29enne avrebbe preso la testa della graduatoria. L’unica domanda che restava era sapere quando. Dopo la sua vittoria negli ottavi di finale del torneo di Vienna (battuto in due set l'olandese Griekspoor), il momento è arrivato.